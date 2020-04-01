Режим спецпропусков вводят в Коврове

В связи с угрозой распространения коронавируса передвигаться по Коврову в ближайшее время можно будет только по спецпропускам. Это не касается похода в магазин, аптеку, выгула собак или необходимости выбросить мусор. Сообщается, что документы полагаются работающим гражданам, которые не ушли на карантин, а продолжают трудиться согласно региональным и федеральным законам. В ближайшее время организации обязаны будут обеспечить подобными «корочками» сотрудников. Подробную информацию можно найти на официальном сайте администрации города. Форма заявки и форма пропуска прилагаются.

В Коврове вводится режим пропусков.

Еще накануне Ковров оказался в центре внимания в связи с COVID-19. Стало официально известно, что в городе оружейников от пневмонии, вызванной коронавирусом, скончался 48-летний мужчина. За несколько дней до смерти его госпитализировали в отделение пульмонологии Центральной городской больницы. Он был помещен в обычную палату. Общался с большим количеством медиков и пациентов. В зоне риска оказались 93 контактных человека. Всех их проверили на коронавирус. Два анализа оказались спорными.

Подтвердился COVID-19 у кого-либо или нет, не сообщается. Сегодня официально стало известно о третьем жителе Владимирской области, который заболел коронавирусом. Кто он и откуда, можно только предполагать. Региональное управление Роспотребнадзора и областной департамент здравоохранения дают очень сухие данные.

В любом случае, лучший способ сейчас не подцепить вирус — это оставаться дома. В области уже введен обязательный режим самоизоляции. По городам разъезжает спецтранспорт и напоминает о необходимости сидеть дома. По нашей информации, во Владимире дежурят сотрудники правоохранительных органов. Так что не удивляйтесь, если вас остановят и спросят, куда и откуда вы идете.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Петушинском районе коронавирус диагностировали у трех человек.

Полина Тарбеева

Фото: Global Look Press