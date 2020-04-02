Режим работы отделений Сбербанка во Владимире и области в выходную неделю

Сбербанк опубликовал график работы своих отделений по стране в период выходной недели с 30 марта по 5 апреля 2020 года, объявленной Президентом России Владимиром Путиным. Офисы Сбербанка будут работать по специальному графику. Режим работы индивидуален для каждого офиса банка и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».

Со 2 апреля дополнительно к работающему в выходную неделю в г. Владимире офису банка по адресу Пр-т Ленина, 36 открыт еще один филиал. Сотрудники предпринимают все меры для того, чтобы максимально быстро обслужить клиентов и рекомендуют им сохранять дистанцию в 1,5 метра.

Так, c 2 апреля по 4 апреля утвержден следующий график работы дежурных офисов Сбербанка в г. Владимире и области:

ДО № 8611/0270

г. Владимир, пр-т Ленина, 36 09:00-16:00 (без обеда)

ДО № 8611/056

г. Владимир, ул. Горького, 85 Б 9:00-16:00 (без обеда)

ДО № 8611/0231

г. Ковров, пр-т Ленина, 49 08:30-15:30 (без обеда)

ДО № 8611/0302

г. Муром, ул. Карла Маркса, 22А 09:00-16:00 (без обеда)

ДО № 8611/0420

г. Александров, ул. Советский пер, 1а 09:00-17:00 (без обеда)

ДО № 8611/0207

г. Гусь-Хрустальный, пр-т Теплицкий, 23 09:00-15:30 (без обеда)

ДО № 8611/0400

г. Кольчугино, ул.III Интернационала, 40 08:30-15:00 (без обеда)

ДО № 8611/0332

г. Вязники, ул. Ленина,10 09:00-14:30 (без обеда)

Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в выходные дни будут работать в стандартном режиме. График работы офисов банка можно также уточнить в Сбербанк Онлайн и по телефонам круглосуточной службы поддержки:

Для клиентов – физических лиц

900 (для звонков с мобильных телефонов; звонок бесплатный; доступно на территории России для абонентов сотовых операторов: МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);

8 800 555-55-50 для звонков из других городов (бесплатно).

Для корпоративных клиентов

0321 – для звонков с мобильных телефонов, звонок бесплатный, доступно на территории России для абонентов сотовых операторов – МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»;

8 800 5555 777 – бесплатно с городских телефонов на территории России;

+7 495 6655 777 – звонки из-за рубежа (оплата согласно тарифу);

8 800 200 34 40 – горячая линия по вопросам работы бизнеса в связи с пандемией коронавируса. Режим работы с 00:00 до 20:00 по московскому времени. Бесплатно с мобильных телефонов в России для клиентов Билайн, Мегафон, МТС, СберМобайл, Tele2, Yota.

В период выходной недели сроки исполнения вкладных операций (открытия/закрытия вкладов, начисления процентов, снятия и пополнения) в Сбербанк Онлайн и офисах будут происходить в стандартном режиме.

Списания платежей по кредитам в эти дни будут выполняться в соответствии с установленной в договоре платежной датой. Сбербанк за два дня до нее напомнит клиенту о необходимости пополнить счета погашения. В соответствии с законодательством РФ в том случае, если заемщик не обеспечит наличия на счетах суммы, достаточной для погашения плановой задолженности, попытки списания будут выполняться до первого рабочего дня включительно, без применения штрафных санкций.

Тем не менее, Сбербанк рекомендует своим клиентам пользоваться удаленными сервисами банка, воздержаться от посещения офисов и соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и органов муниципального управления. Сбербанк остается надежным банком и партнером, и все наши сервисы, как всегда, бесперебойно работают для клиентов. В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», а также на нашем сайте собрана вся полезная информация https://www.sberbank.ru/ru/person/help/remotebank .