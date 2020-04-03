Режим повышенной готовности из-за коронавируса продлен в регионе до 30 апреля

Во Владимирской области продлен режим повышенной готовности в связи с ситуацией с коронавирусом до 30 апреля. Соответствующее изменение в указ № 38 от 17 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности» внес губернатор Владимир Сипягин. Именно на основании этого документа в области вводятся ограничительные меры, направленные на недопущение распространения инфекции.

Поводом для внесения изменений стало обращение президента России Владимира Путина.

Согласно документу до 30 апреля во Владимирской области продлена приостановка работы:

— объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости;

— рынков, ярмарок продовольственных и непродовольственных товаров;

— салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина;

— стоматологических услуг, за исключением экстренной и неотложной форм медицинской помощи;

— организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих на территории области услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, мойке автотранспортных средств, за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по ремонту грузового автотранспорта и автобусов, а также оказывающих услуги в соответствии с государственными и муниципальными контрактами.

Ранее «Призыв» сообщал, что при неблагоприятном развитии событий коронавирусная инфекция может поразить десять тысяч жителей Владимирской области. Неутешительный прогноз сделал директор департамента здравоохранения.

Ольга Ефремова

Фото: yeshlek.rbsmi.ru