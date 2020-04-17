Ремонт на мосту через Каменку в Суздале возобновился

Капитальный ремонт моста через реку Каменку по улице Коровники в Суздале возобновился после четырехмесячного перерыва. Столько времени потребовалось на то, чтобы в готовый проект, по которому уже начал работать подрядчик, внести радикальные коррективы. Таково было желание администрации Суздаля. Главная цель – экономия бюджетных средств. Сберегли 8 миллионов рублей. Капремонт моста обойдется в 56 миллионов рублей.

— В откорректированном проекте применены более современные технологии производства ремонтных работ и новые строительные материалы, что и позволило повысить рентабельность проекта, — пояснил заместитель главы администрации города Суздаля Сергей Макаров.

Экономию уже нашли куда потратить – на разработку проектно-сметной документации на ремонт других мостов.

— Планируется ремонт моста через реку Каменку на улице Стромынка и через реку Мжару на улице Ленина. В настоящий момент этот вопрос находится на согласовании в администрации Владимирской области, — рассказывает глава администрации города Суздаля Сергей Сахаров.

Ремонт моста по улице Коровники делает специализирующаяся на этом организация из Балашихи – компания «НПП СК МОСТ».

На мосту по улице Коровники работает бригада из 6 человек. Ежедневно проводится контроль состояния сотрудников, у них есть все средства индивидуальной защиты и дезинфекции. Работы по капитальному ремонту моста через Каменку будут завершены грядущим летом.

Как «Призыв» сообщал ранее, во Владимире стартовала дорожная кампания. Первым делом решили восстановить проезжую часть на площади Победы.

Анна Тумановская

Фото пресс-службы администрации города Суздаля