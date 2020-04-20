Ремонт дворов начался во Владимире

Улица Усти-на-Лабе во Владимире оказалась самой везучей на дорожный ремонт. В этом году там будут асфальтировать как дворы, так и дороги. Во дворе дома № 6 работы уже начались. Годом ранее успели привести в порядок проезжую часть во дворе домов № 2 и 8. Через пару недель появится ровный дублёр и хороший подъезд к домам, детскому садику и диспансерам. За магистральную дорогу по Усти-на-Лабе возьмутся через месяц. Участок вошёл в федеральный проект «Безопасные и качественные дороги».

— Жители дома № 6 два года ждали ремонта, подавали заявки на участие в конкурсе. Сквозной проезд здесь не будет закрыт. Таково было условие. Собственники жилья заплатят 3% от стоимости работ. Остальное — бюджетное финансирование, — говорит заместитель начальника управления ЖКХ Дмитрий Еропов.

В перечень работ входят асфальтирование дороги и тротуара, установка лавочек и урн, монтаж наружного освещения.

Также на областном уровне разрешили за бюджетный счет делать экопарковки. Это такие участки газона, посыпанные щебнем. Но во Владимире ни одной такой стоянки не появится. Как не поставят и детские игровые элементы с тренажерами. Региональный бюджет перестал выделять деньги на благоустройство детских и спортивных площадок во дворах.

В ближайшие два месяца подрядчики обновят 16 дворовых территорий, которые принадлежат жителям 25 многоквартирных домов. Стоимость благоустройства варьируется от 1,2 до 3 миллионов рублей. Всю экономию, которая появилась на торгах, направят на другие дворы.

Список дворов:

— Ленинский район: ул. Михалькова, д. № 1, пр-кт Ленина, д. № 67а, 67-б и 67в, ул. Верхняя Дуброва, д. № 19 и 38-б, ул. Василисина, д. № 20а;

— Фрунзенский район: ул. Добросельская, д. № 191, Безыменского, д. № 16а и 16-б, ул. Усти-на-Лабе, д. № 6, ул. Комиссарова, д. № 2а, ул. Соколова-Соколенка, д. № 17а;

— Октябрьский район: ул. Асаткина, д. № 6 и 8, ул. Горького, д. № 72 и 74, ул. 850-летия, д. № 4а и 4-б, ул. Большая Московская, д. № 88 и 90, ул. Лакина, д. № 129-б, 137-б, 155а, пр-кт Строителей, д. № 2.

Во Владимире стартовала дорожная кампания. Адреса и ход работ можно посмотреть в коротком видео «Призыва».

Анна Тумановская

Фото «Призыва»