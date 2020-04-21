Ремонт дороги в Пиганово откладывается на неопределенный срок

Дорогу рядом с медицинским центром в Пиганово начали передавать городу. Процесс этот не быстрый. А значит, ремонт откладывается на неопределенный срок. «Призыв» получил официальный ответ из областной администрации по поводу тротуара и проезжей части. Пока эта территория находится в областной собственности. В своё время она была предоставлена в постоянное (бессрочное) пользование Областному центру специализированных видов медицинских услуг.

– Ни департамент транспорта и дорожного хозяйства, ни департамент здравоохранения не планируют ремонт дороги в силу того, что в настоящее время началась работа по передаче участка в муниципальную собственность. Именно города Владимир сможет осуществить ремонт дороги. Для этого в первую очередь необходимо провести межевание участка и подготовить документы для департамента имущественных и земельных отношений, – пояснили «Призыву» в пресс-службе администрации Владимирской области.

Медцентр в начале весны попытался залатать дыры. Но ходить по этому щебню просто невозможно. А эта дорожка – теперь единственный путь к остановке общественного транспорта в Пиганово. Больничная территория полностью огорожена. Прежних сервитутов для местных жителей не оставили. Хотя в ноябре прошлого года представитель больничного руководства заверял, что, пока дорогу не приведут в порядок, проход оставят.

— Никто жителям дорогу не перекрывает, — говорил Леонид Михайлов, заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Областного центра специализированных видов медицинской помощи. – Мы понимаем, что сделать тротуары на проезжей части быстро не получится. Поэтому до весеннего периода оставим для людей проход.

Региональный департамент имущественных и земельных отношений (ДИЗО) уже готов провести процедуру раздела общего земельного участка медицинского учреждения на основной участок и участок дороги. И только после этого возможна передача участка под дорогу в собственность города Владимира. Главный врач Областного центра специализированных видов медицинских услуг Ольга Королькова пояснила, что на сегодняшний день уже произведено межевание участка, документы почти готовы.

Ранее «Призыв» сообщал, что медцентр в Пиганово готовят для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»