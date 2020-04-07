Регоператоры ждут дотаций за долги за мусор

Платежи за вывоз мусора упали на 40%. Об этом сообщает региональный оператор, работающий в зоне № 2 Владимирской области, компания «Биотехнологии». Не платят жители и юридические лица. Первые, потому что не все освоили дистанционные способы оплаты, вторые — потому что в период простоя бизнеса нет «живых» средств. Население стало накапливать больше мусора в режиме самоизоляции, а вот предприниматели наоборот. Турфирмы, кафе, салоны, развлекательные центры – все закрыто. Мусор они не производят, но платить все равно обязаны.

— Регоператоры сразу прочувствовали на себе режим изоляции. Уровень оплаты за услуги резко упал. Мы отменили пени, но платить все равно нужно. Мы ждем дотаций, надеемся на бюджетную поддержку, — сообщил «Призыву» представитель компании «Биотехнологии» Альберт Скворцов.

Объемы вывоза отходов у регоператоров резко выросли, а доходы снизились.

Как рассказал Альберт Скворцов, в правительстве обсуждают возможные меры поддержки. Пока Минприроды озвучило 17 регионов, которые находятся на грани банкротства. Чтобы не допустить мусорного коллапса, их готовы поддержать бюджетным рублем. Владимирской области в списке нет.

В не менее бедственном положении оказались перевозчики, у которых доходы упали на 70%. Но они пока не пишут петиции в администрации и не ждут бюджетной подушки. Что и говорить, про сферу общественного питания и услуг. Все на нуле. О неких послаблениях мечтают и жители. И речь, прежде всего, о своевременной оплате коммунальных услуг. Как «Призыв» сообщал ранее, сетевики отменили пени, но обязательства платить по счетам никто замораживать не собирается.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»