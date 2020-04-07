Регоператоры ждут дотаций за долги за мусор

Не платит население и предприниматели

Платежи за вывоз мусора упали на 40%. Об этом сообщает региональный оператор, работающий в зоне № 2 Владимирской области, компания «Биотехнологии». Не платят жители и юридические лица. Первые, потому что не все освоили дистанционные способы оплаты, вторые — потому что в период простоя бизнеса нет «живых» средств. Население стало накапливать больше мусора в режиме самоизоляции, а вот предприниматели наоборот. Турфирмы, кафе, салоны, развлекательные центры – все закрыто. Мусор они не производят, но платить все равно обязаны.

Регоператоры сразу прочувствовали на себе режим изоляции. Уровень оплаты за услуги резко упал. Мы отменили пени, но платить все равно нужно. Мы ждем дотаций, надеемся на бюджетную поддержку, — сообщил «Призыву» представитель компании «Биотехнологии» Альберт Скворцов.

Объемы вывоза отходов у регоператоров резко выросли, а доходы снизились.

Как рассказал Альберт Скворцов, в правительстве обсуждают возможные меры поддержки. Пока Минприроды озвучило 17 регионов, которые находятся на грани банкротства. Чтобы не допустить мусорного коллапса, их готовы поддержать бюджетным рублем. Владимирской области в списке нет.

В не менее бедственном положении оказались перевозчики, у которых доходы упали на 70%. Но они пока не пишут петиции в администрации и не ждут бюджетной подушки. Что и говорить, про сферу общественного питания и услуг. Все на нуле. О неких послаблениях мечтают и жители. И речь, прежде всего, о своевременной оплате коммунальных услуг. Как «Призыв» сообщал ранее, сетевики отменили пени, но обязательства платить по счетам никто замораживать не собирается.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»

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Обсуждение 2

  • Julia:
    07.04.2020 в 09:27

    У нас ни разу с момента начала работы Биотехнологий не было завалов, хотя на нашу мусорку ходят и другие дома

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  • Василич:
    07.04.2020 в 10:01

    разберитесь уже с мусором…расценки в три раза увеличились и все денег не хватает

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