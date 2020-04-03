Речь об отмене коммунальных платежей не идет

Жители Владимирской области ждут решения от региональных властей по вопросу оплаты коммунальных услуг. В период режима всеобщей самоизоляции многие лишились части дохода или потеряли его полностью. Жителей Москвы и Подмосковья, к примеру, на три месяца освободили от платы за капремонт, сообщает ТАСС. В нашем регионе речи об отмене платежей даже не идет. Никто не дает никаких отсрочек. Отменили только пени за просрочку платежей. Об этом уже заявили «Владимирводоканал» и «ЭнергосбыТ Плюс».

Квитанции за март придут после 6 апреля. Раньше всех прислали газовщики.

При этом во время заседаний регионального оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса не раз обсуждался вопрос о моратории на коммунальные платежи. Депутат Законодательного Собрания Александр Цыганский сообщил, что жители районов пишут обращения и просят о поддержке. Но пока никаких волевых решений со стороны руководства администрации региона не принято.

— Я направил обращение на имя губернатора. На региональный штаб меня перестали пускать. Ждем официального ответа. Конечно, обращений много. Людям не просто сейчас найти средства на все необходимое, — говорит Александр Цыганский.



При этом компании полностью переходят на дистанционную оплату услуг ЖКХ. Все клиентские офисы закрыты. Сетевики предлагают заводить личные кабинеты и оплачивать услуги на официальных сайтах. В личном кабинете будет загружена квитанция с QR-кодом для удобной оплаты через приложения Сбербанка. Там же можно внести и показания приборов учета. Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» ввел виртуальный инструктаж для тех, у кого проблемы с оплатой. На сайте можно воспользоваться сервисом «Обратная связь»: www.vladimir.esplus.ru или электронной почтой vladimir@esplus.ru. Простая и понятная инструкция по регистрации доступна по ссылке: http://study.vladcomsys.ru/instructions.

Однако ресурсоснабжающие компании понимают, что далеко не каждый плательщик сможет осилить виртуальные способы оплаты, поэтому и отменяют пени.

Как «Призыв» сообщал ранее, цены на продукты первой необходимости начали расти. В лидерах овощи и фрукты, мясо и сахар.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»