Работники старше 65 лет могут уйти на больничный

Работающие жители Владимирской области старше 65 лет, выбравшие режим самоизоляции, получат право уйти на больничный с 6 по 19 апреля. Пособие по временной нетрудоспособности будет выплачено Фондом социального страхования (ФСС) единовременно и в полном объеме в течение 7 календарных дней со дня формирования электронного больничного. Самому работнику никаких документов заполнять не потребуется. Работодатель должен будет перевести своих сотрудников из группы риска на удаленную работу с выплатой полной заработной платы или передать в ФСС данные для оформления пособия по временной нетрудоспособности.

Листок нетрудоспособности будет формироваться единовременно на 14 календарных дней в форме электронного документа, сообщает сайт правительства.

Расчет пособий для лиц старше 65 лет будет проводиться на общих основаниях.

При стаже более 8 лет дни нетрудоспособности оплачиваются в 100% размере. За основу при расчете берется среднемесячный заработок, не превышающий максимальный размер пособия — 69,9 тысячи рублей, говорится на сайте Минтруда. В ФСС уточняют, что такой больничный не предоставляется работникам возраста 65 лет и старше, в период с 6 апреля по 19 апреля находящимся в ежегодном оплачиваемом отпуске или переведенным на дистанционный режим работы.

Ранее «Призыв» сообщал, что Минтрудом совместно с Фондом социального страхования был реализован механизм дистанционного назначения пособия по временной нетрудоспособности лицам, вернувшимся из-за рубежа и тем, кто с ними проживает.

Ольга Ефремова

Фото: nikatv.ru