Работающим пенсионерам продлили больничный до 30 апреля

Работающим жителям Владимирской области продлят электронный больничный до конца апреля. Таким образом, они получат еще один листок нетрудоспособности с 20 по 30 апреля. Постановление правительства, которое продлевает особый порядок выдачи больничных листов работающим пенсионерам, находящимся на обязательной самоизоляции, подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Больничные оплачивает ФСС напрямую работнику за весь период в течение 7 календарных дней со дня формирования бюллетеня.

Работающим пенсионерам для оформления бюллетеня никуда идти не потребуется. Больничные листы будут оформляться дистанционно. Работодатель должен будет перевести своих сотрудников из группы риска на удаленную работу с выплатой полной заработной платы или передать в Фонд социального страхования данные для оформления пособия по временной нетрудоспособности.

Расчет пособий для лиц старше 65 лет будет проводиться на общих основаниях. При стаже более 8 лет дни нетрудоспособности оплачиваются в 100% размере. Для расчета берется среднемесячный заработок за два года, но не более чем 69961,65 руб., говорится на сайте Минтруда. Ранее аналогичный временный порядок дистанционного оформления больничных для россиян старше 65 лет был предусмотрен на период с 6 по 19 апреля.

О том, какими правами и мерами поддержки обладают сейчас жители региона, оставшиеся без работы, «Призыв» рассказывал здесь.

Ольга Ефремова

Фото: solidarnost.org