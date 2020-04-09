Пётр Колтыпин заявил о переводе до 100% отделений Сбербанка в обычный режим работы

Сбербанк переводит до 100% своих отделений в обычный режим работы. Отделения Волго-Вятского банка Сбербанка начнут работать в стандартном режиме с 9 апреля. Банк непрерывно мониторит ситуацию и обеспечивает работу того количества отделений, которое необходимо для удовлетворения жителей страны в финансовых услугах.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«В любых обстоятельствах, в том числе и в ситуации противодействия пандемии, Сбербанк в первую очередь учитывает интересы и пожелания своих клиентов. Для обеспечения комфортного использования своих услуг в полном объеме, в шаговой доступности и без ограничений, банком принято решение перевести с 9 апреля все свои отделения в обычный режим работы. Вместе с тем напомню, что на сайте Сбербанка собрана информация о цифровых сервисах и услугах доступных в дистанционном формате для наших клиентов, находящихся в режиме изоляции».

Режим работы индивидуален для каждого отделения и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы». Обслуживание юридических лиц также будет осуществляться по стандартному графику. Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 продолжат работу в обычном режиме.

График работы отделений банка можно уточнить в Сбербанк Онлайн и по бесплатным телефонам круглосуточной службы поддержки:

• 900 (для звонков с мобильных телефонов; доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);

• 8 (495) 500-55-50 (для звонков из Москвы);

• 8 (800) 555-55-50 (для звонков из других городов РФ).

При этом банк настоятельно рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, по возможности избегать расчетов наличными и пользоваться услугами отделений и банкоматов только в случае крайней необходимости, чтобы минимизировать посещение общественных мест и, следовательно, вероятность заражения COVID-19.

ПАО Сбербанк

Фото: static.news.ru