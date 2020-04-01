Пётр Колтыпин рассказал об отмене сервисного обслуживания по эквайрингу

Сбербанк сообщает об отмене платы за сервисное обслуживание терминалов эквайринга и онлайн-касс. Сервисная плата не будет взыматься за период использования оборудования с 1 марта до 31 мая 2020 года.

В условиях сложившейся ситуации с повсеместным снижением клиентопотока, особенно в небольшие торговые точки, Сбербанком было принято решение отменить сервисную плату за предоставленное оборудование, которую чаще всего платят предприятия малого и микробизнеса.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«В сложившейся ситуации Сбербанк предпринимает все возможные действия, чтобы поддержать своих партнеров, которые испытывают непростые времена из-за заметного снижения клиентского потока в своих торговых организациях. Считаю, что отмена платы за сервисное обслуживание терминалов и онлайн-касс станет для предпринимателей еще одной заметной мерой поддержки их бизнеса, которую Волго-Вятский банк предлагает на всей территории своей деятельности».

Плата за сервисное обслуживание оборудования эквайринга не будет взыматься до 31 мая включительно, при этом «каникулы» могут быть продлены в зависимости от экономической ситуации, о чем будет сообщено дополнительно.