Пётр Колтыпин рассказал о запуске образовательного онлайн-курса Сбербанка для людей старшего возраста

Сбербанк разместил на образовательной платформе Coursera обучающий курс для людей старшего возраста. Основной темой курса стало развитие карьеры в 50+. Пользователям предложены рекомендации в видео- и текстовом формате, авторами которых стали руководители Сбербанка и эксперты инновационного центра «Сколково». Сервис становится особенно востребованным в период мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Благодаря онлайн-курсу можно получить ответы на то, как:

— адаптироваться к постоянным изменениям современного мира и рынка труда;

— выстраивать личный бренд и использовать его для успешной карьеры;

— отвечать на самые трудные и популярные вопросы работодателей.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Постоянный и непрерывный процесс обучения становится насущной необходимостью для людей всех возрастов. Для старшего поколения от умения адаптироваться к социальным и экономическим изменениям зависит еще и качество жизни. Возможность разнообразить свои профессиональные знания, повысить свою конкурентоспособность на рынке труда, актуализировать свои карьерные планы – это те возможности, которые дает наш обучающий курс людям старшего возраста. Уверен, что пользователи курса оценят его преимущества и удобство процесса обучения онлайн».

Сбербанк обеспечивает возможности карьерного развития и постоянного обучения людям всех возрастов. Флагманский образовательный проект банка «Школа 21», которая на бесплатной основе готовит программистов мирового уровня, успешно обучает в том числе и студентов старшего поколения. В партнерстве с сервисом экосистемы банка «Работа.ру» на портале «Активный возраст» реализован удобный онлайн-инструмент поиска работы для соискателей старшего возраста. Корпоративный университет Сбербанка совместно с платформой «Постнаука» разработал образовательный гид «Жить долго», включающий учебные материалы о возможностях продления активного периода жизни. Кроме того, Сбербанк развивает портал «Активный возраст», на котором размещены советы по поиску работы, проведению досуга, инвестированию денежных средств, а также различные образовательные курсы.

Сбербанк (ПАО)

Фото: inserpuhov.ru