Пётр Колтыпин призвал участвовать в челлендже Сбербанка #cберегиблизких

Сбербанк запустил челлендж #cберегиблизких, суть которого призвать сделать так, чтобы у старшего поколения не было необходимости выходить из дома в текущей ситуации, связанной с распространением коронавируса.

В рамках акции банк призывает россиян публиковать в своих соцсетях истории и фотографии, которые показывают, как можно позаботиться о старшем поколении в эти непростые дни. И способов сделать это немало. Так, например, можно помочь с бесконтактной доставкой продуктов, научить пользоваться онлайн-сервисами, настроить автоплатежи в Сбербанк Онлайн, подключить к услугам телемедицины.

Сбербанк просит всех участников челленджа делиться своими идеями поддержки людей старшего возраста с максимальным количеством друзей и подписчиков и напоминает, что банк и компании экосистемы предлагают разнообразные онлайн-сервисы, с помощью которых можно обеспечить комфортную жизнь в самоизоляции. Хештег акции — #сберегиблизких.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Сейчас нет ничего важнее здоровья и безопасности людей, в особенности самой уязвимой перед лицом пандемии их части – людей старшего возраста. Я призываю каждого, кто готов взять на себя ответственность за судьбу своих близких и знакомых, принять участие в нашем челлендже #сберегиблизких и помочь дорогим людям оставаться в безопасности без ограничений в привычных делах и занятиях. Сбербанк подготовил для этого множество возможностей, вместе с которыми оставаться дома в безопасности просто и удобно».

Сбербанк напоминает, что все клиенты, получающие пенсии или социальные зачисления на карту, могут удобно и просто пользоваться дистанционными сервисами банка без визита в отделение. Картой можно платить в магазине, не снимая наличные, а регулярные платежи оплачивать с помощью удобных сервисов в мобильном приложении и веб-версии Сбербанк Онлайн. Если все же требуются наличные, то их можно снять в банкоматах, которые работают в штатном режиме.

В помощь своим клиентам, банк также создал специальную страницу #сберегисебядома, на которой разместил всю самую важную информацию о ситуации с пандемией COVID-19 и наиболее востребованные в условиях самоизоляции сервисы. Здесь размещены ответы на наиболее актуальные вопросы о работе банка с физическими и юридическими лицами в период пандемии. На странице собраны все сервисы компаний экосистемы Сбербанка, помогающие поддерживать привычный образ жизни, оставаясь дома, в том числе выгодные предложения от Delivery Club, «СберМаркет», «Ситимобил», маркетплейса «Беру!» и онлайн-кинотеатра Okko.

На ресурсе размещена ссылка на раздел сайта дочерней компании банка DocDoc, посвященный горячей линии по коронавирусу. По номеру 8 (800) 707-85-72, а также в мобильном приложении DocDoc любой житель России может круглосуточно, 7 дней в неделю бесплатно получить консультацию врача-терапевта и психолога.

Страница #сберегисебядома содержит ссылку на сайт стопкоронавирус.рф с официальной информацией о заболевании в России.

Фото: mybryansk.ru