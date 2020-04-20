Пятьсот предприятий получили разрешение на работу в карантин

Администрация Владимирской области опубликовала список предприятий и индивидуальных предпринимателей, которые могут работать в Петушинском районе, несмотря на карантин. В него вошло более 500 пунктов. Исключение сделали для сферы ЖКХ, транспортных компаний, аптек, медицинских организаций, ветеринарных клиник, сельскохозяйственных предприятий, банков, почтовых отделений, продуктовых магазинов и части точек, торгующих непродовольственными товарами первой необходимости. Получили разрешение на работу предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, а также компании, входящие в реестр системообразующих. Список предоставила администрация Петушинского района.

Карантин на проблемной территории установили 16 апреля.

Роспотребнадзор объявил, что в районе выявлена четвертая, самая последняя фаза распространения эпидемической опасности. При ней отследить цепочку, по которой передается коронавирус, невозможно. Власти Петушинского района приступили к реализации карантинных мероприятий. На съездах в населенные пункты установили четыре стационарных КПП. Еще пять подвижных контрольно-пропускных пунктов работают на своих маршрутах. Дежурства проходят и на четырех железнодорожных станциях района: в Костерево, Петушках, Покрове и поселке Городищи (Усад), сообщил глава администрации района Сергей Великоцкий.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Петушинском районе за минувшие сутки не было выявлено ни одного нового случая COVID-19. На данный момент диагноз официально подтвержден у 45 человек. Догоняет Петушки город Ковров — там на утро 19 апреля зарегистрировано 44 зараженных.

Елена Пляскина

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области