Шесть самых больших в мире пасхальных куличей

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Уральский царь-кулич
В 2019 году на Пасху в Екатеринбурге был приготовлен самый большой в России и мире пасхальный кулич. Инициатором этой акции выступил Фонд святой Екатерины. Официально зарегистрированный вес кулича составил 3769 килограммов! Сдобное сооружение диаметром пять метров и высотой 1,8 метра побило предшествующий рекорд Украины. На него ушло 22 тысячи яиц, 40 мешков муки, 450 килограммов сливочного масла и полтонны отборного изюма. Рекордный кулич собрали из 158 бисквитных блоков со средним весом 19,6 килограмма, которые выпекали на трех производствах. Сверху он покрыт помадкой и глазурью общим весом 482 кг и украшен фигурками самых известных достопримечательностей Екатеринбурга, среди которых и будущий собор Святой Екатерины. Его строят к 300-летию уральской столицы. Вес бисквитных зданий составил от 14 до 68 килограммов. Попробовать кусочек пасхального рекордсмена смогли все участники крестного хода. По данным екатеринбургской епархии, в нем приняли участие около 20 тысяч человек.
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Украинская высотка
В 2013 году пекари из промышленного городка Харцызска в Донецкой области представили православному народу почти 3-метровую праздничную сдобу весом 2,5 тонны. Диаметр кулича – чуть больше 2,5 метра. Испечь такой огромный хлеб целиком невозможно, его собрали из почти 1 300 сегментов. Работали больше трех суток без перерыва. Использовали почти промышленные запасы продуктов: 1,5 т муки, 500 кг сахара, 7,5 тысячи яиц, по 300 кг изюма и маргарина, 70 кг масла, 40 кг сгущённого молока, 3 кг ванилина, 15 кг соли и 35 кг дрожжей. Украинского рекордсмена по кусочкам раздали всем желающим.
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Ялтинский гигант
Третий по величине пасхальный кулич создали также на Украине в 2011 году. Его представили, а затем съели всем селом жители Ялты Першотравневого района Донецкой области. Гигантский кулич весом 2100 кг, высотой 2,3 м, диаметром 2,1 м за 100 часов испекли 10 кулинаров. На него ушло 7,5 тысячи яиц, 6,5 кг разрыхлителя, 1 т 64 кг муки высшего сорта, 315 кг сахара, 310 кг маргарина, 280 кг изюма, 10,5 кг соли, 90 кг дрожжей, 480 л молока, 430 кг сливочного масла. Кулич состоял из 152 коржей, форму для которых изготовили местные жестянщики. Финансирование праздничного кулича взяли на себя местные бизнесмены. Так как население Ялты составляют 7000 человек, то каждому жителю досталось по 300 граммов кулича.
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Якутские диковинки
Гигантский кулич весом 1100 кг испекли в 2017 году на Немюгюнском хлебозаводе, который находится в Якутии. На приготовление праздничного рекордсмена ушло: 500 кг муки, 150 л воды, примерно 2000 яиц, 120 кг сахара и цукатов. После освящения представителями Якутской епархии кулич раздавали всем желающим в течение всего дня.
Годом ранее якутские пекари уже проводили «пробу пера». В 2016 году они выпекли пасхальный кулич из 200 кг отборной муки высшего сорта и 900 яиц с добавлением почти 40 кг цукатов и изюма. Кулич был украшен копией Преображенского собора из мастики. Высота изделия составила почти 1,5 м, вес – более 400 кг.
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Московский шедевр
Самый красивый большой кулич смогли увидеть и попробовать гости московского фестиваля «Пасхальный дар» в 2015 году. Его вес составил более 900 кг, высота — более 1,5 м, а диаметр — более 1,8 м. Для приготовления кулича потребовалось 500 кг муки, 1000 яиц, 300 кг сахара, 50 кг глазури и мастики. Работали над ним 10 человек — пекари, кулинары, художники и даже архитектор. Для оформления кулича было сделано более 700 фигурок. Кулинарный шедевр был украшен сладкими макетами знаменитых зданий Москвы — храма Христа Спасителя, мэрии, МГУ, Большого театра. Освященный кулич нарезали на кусочки — получилось около 10 тысяч порций — и угощали всех желающих. Кулич-рекордсмен съели меньше чем за час.
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Нижегородское чудо
Пасхальный кулич массой 641,2 кг приготовили в Нижнем Новгороде в 2004 году. На его изготовление кулинарам понадобилось по 200 кг муки и сливочной помадки, по 50 кг маргарина и сахара, 21 кг кексовой крошки, 735 яиц, 10 кг дрожжей, 5 кг изюма и 2 кг соли. Для кулича было выпечено 14 колец, которые были соединены друг с другом пасхальной помадкой. После освящения пасхальное угощение было разрезано на 5 300 кусков. Попробовали кулинарный шедевр свыше 5 000 нижегородцев на Театральной площади. Местные СМИ тогда писали, что одно из чудес Иисуса Христа воплотилось в жизнь в ХХ веке, когда одной буханкой хлеба накормили пять тысяч человек.
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Владимирский рекордсмен
Специально к Пасхе в 2011 году был приготовлен самый большой кулич в истории Владимирского хлебокомбината и всей Владимирской области. Он весил 100 килограммов. На его приготовление ушло 50 кг пшеничной муки, 14 кг сахара, 14,5 кг яиц, 11 кг маргарина, 6 кг изюма, 2,5 кг дрожжей, соли и ванилина. Также он был украшен 15 кг глазури. Кулич с благословения Владимирской епархии был преподнесен в качестве главного пасхального угощения жителям областного дома престарелых.
Подготовила Татьяна Лысова
Фото из открытых источников
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