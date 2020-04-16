Пять простых способов покрасить пасхальные яйца

Обычный способ покраски яиц — пищевой краситель. Но даже этот способ можно интересно разнообразить. Налейте в тарелку воды и разведите краситель. Опускайте туда яйца на несколько минут. После просушите их и начинайте творить. Можете купить фломастеры с пищевым красителем и разрисовать яйца вместе с ребенком. Или найдите интересные маленькие пасхальные наклейки, которые будут дополнять уже раскрашенное яйцо.

Стоимость пищевого красителя — от 40 руб.

Если же вы хотите обойтись натуральными средствами, то в качестве красителя можете использовать овощи, специи и даже кофе: