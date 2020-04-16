Пять простых способов покрасить пасхальные яйца

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Пасхальная легенда
Сегодня Чистый четверг – день, когда верующие красят пасхальные яйца. Считается, что первое пасхальное яйцо Мария Магдалина преподнесла римскому императору Тиберию, чтобы возвестить о чудесном воскрешении Иисуса Христа. Поэтому дарить окрашенные яйца на Пасху — древний обычай. В христианстве яйцо толкуется как символ гроба и воскресения, а красный цвет символизирует кровь распятого Христа.
В этом году мы не можем освятить пасхальные яйца в церкви, так как вход туда прихожанам не рекомендован из-за пандемии коронавируса. Но освятить продукты можно и дома. Как это сделать, рассказали в Священном Синоде. Поэтому не отступаем от традиций и готовимся к Пасхе. Пусть она в этом году будет и не совсем привычной.
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Наклейки на яйца
Самый простой и очень красивый способ украсить яйца к Пасхе — наклеить на них тематические наклейки. В продаже есть сотни разных вариантов: под старину, с символом Пасхи, милые и смешные для деток. Вам нужно всего лишь надеть на сухое вареное яйцо рисунок и опустить яйцо в горячую воду. Тогда наклейка как бы «обхватит яйцо» под воздействием высокой температуры.
Стоимость наклеек — около 100 руб/шт.
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Пищевой краситель
Обычный способ покраски яиц — пищевой краситель. Но даже этот способ можно интересно разнообразить. Налейте в тарелку воды и разведите краситель. Опускайте туда яйца на несколько минут. После просушите их и начинайте творить. Можете купить фломастеры с пищевым красителем и разрисовать яйца вместе с ребенком. Или найдите интересные маленькие пасхальные наклейки, которые будут дополнять уже раскрашенное яйцо.
Стоимость пищевого красителя — от 40 руб.
Если же вы хотите обойтись натуральными средствами, то в качестве красителя можете использовать овощи, специи и даже кофе:
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Луковая шелуха
Самый традиционный способ покраски яиц на Пасху — луковая шелуха. Положите шелуху в кастрюльку и залейте кипятком на 2-3 часа, потом слегка подсолите воду и положите туда яйца. Вскипятите воду с яйцами и луковой шелухой, а потом еще варите около 10 минут.
Есть один хороший лайфхак. Если на дно кастрюльки вы положите еловые веточки и уже на них поместите яйцо, то рисунок от ветки отпечатается на скорлупе. Получится очень красивый эффект!
Стоимость луковой шелухи и еловых веточек — 0 руб.
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Восковые мелки
Еще один простой способ — раскрасить яйца восковыми мелками. Такие часто есть у детей. Маленьким членам семьи процесс должен особенно понравиться. Вот где полет фантазии не ограничен! Важно помнить, сразу после варки яйца не нужно сильно остужать, пусть они будут теплыми. Воск должен плавиться, тогда рисунок ляжет прочно, а разводы в абстрактных рисунках получатся затейливыми.
Цена на восковые мелки зависит от фирмы-изготовителя и величины набора. Минимальный набор базовых цветов можно найти по цене от 30 рублей.
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Перманентный маркер
Очень необычный способ — раскрасить пасхальные яйца перманентным маркером. Нужно просто отварить яйца и остудить их до нанесения рисунка. Поставьте яйцо в специальную подставку — так проще будет сделать ровный узор и не испачкаться маркером. Что именно рисовать, решать вам. Можно использовать готовые шаблоны, их много в интернете. А можно придумать орнамент самим. Например, разрисовать яйцо в горошек — лаконично, просто и красиво. Важно дать нанесенному маркеру засохнуть, чтобы он не размазался.
Стоит такой маркер от 60 рублей.
Всем радостной и светлой Пасхи!
Юлия Митина
Заглавное фото: 1zoom.ru
Обсуждение 3
мои дети уже ждут этого момента. спасибо за советы)хоть что-то не про коронавирус. Жизнь продолжается
Я бы перманентным маркером не стала, химоза сплошная
Спасибо, призыв! Занятие с ребенком на целый день нашли