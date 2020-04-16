Пусть батюшки летают в поднебесье!

Первым делом, первым делом самолёты… Облёты городов с чудотворными иконами как элемент борьбы с коронавирусом многие воспринимают скептически. А зря! Священники верны традициям, «работавшим» на протяжении тысячи лет. Да и эффект плацебо никто не отменял. О полётах батюшек в поднебесье рассуждает автор программы «Бредешок» Николай Лившиц.

Старания Русской православной церкви в борьбе с коронавирусом получают довольно негативный отклик в соцсетях. Многие откровенно издеваются над тем, что вот, мол, священники совершают объезды и облёты городов с иконами – это никак не помогает. Ну, во-первых, как знать, как знать. Всё же действия служителей культа базируются на тысячелетней истории, где были и чудесные исцеления, и спасения целых крупных городов от мора, и даже в недавней истории использование образа Пресвятой Богородицы осенью 1941 года, в страшные дни битвы за Москву, когда с иконой на самолёте облетели всю столицу. И та выстояла.

Благочестивые обряды с чудотворными ликами – это, будем так говорить, проверенное дело, традиция, и чего над этим смеяться? И уж тем более глупо отвергать руку помощи, протянутую с чистым сердцем и открытой душой. Священники просто делают своё дело, это их посильный вклад в борьбу с коронавирусом. Даже если вы не верите в Бога, то способны признать, что обращение к иконе имеет более глубокий и возвышенный смысл, чем иные распоряжения, исходящие от официальных властей. Например, вчерашнее постановление об ограничении времени продажи алкоголя. Как это остановит пандемию, не знаю.

Многие мыслители соцсетей вольно или невольно противопоставляют религию и медицину — иррациональное и научное. Между тем — и это тоже традиция – на Руси много веков врачевание и молитва составляли единый комплекс в борьбе с болезнью. Если читали книгу Евгения Водолазкина «Лавр» о средневековом лекаре, то там рассказывается о даре исцеления как божественном, данном высшей силой. Это литература. Но и в жизни много примеров врачей от Бога. Например, известнейший хирург профессор Войно-Ясенецкий, он же епископ Самаркандский Лука (был трижды репрессирован, а потом получил Сталинскую премию за научную разработку новых хирургических методов лечения гнойных заболеваний и ранений). Так вот, он обычно перед операцией спрашивал больного, верует ли тот в Бога, так как не профессор возвратит ему жизнь, а Бог рукой доктора. Профессор, не нам чета…

Кстати, если вы уж такой радикальный приверженец научных, рациональных подходов — эффект плацебо никто не отменял.

Люди верят и благодаря этому порой излечиваются — научный факт. Так что у благочестивого христианина в арсенале есть вера. А остальные могут нервно курить в сторонке и ждать, когда светилы медицинской науки и фармакологии не выдумают какую-нибудь панацею от коронавируса. Только когда они её выдумают, как быстро она окажется в России, и сколько это будет стоить — большой вопрос.

Так что, друзья, я очень уважаю людей в белых халатах, я преклоняюсь перед их трудом, но не принимаю критику священников, воспаривших в небо с иконами. Если это помогает – пусть это будет. Большое им спасибо! Пусть летают.

Как в фильме «Берегись автомобиля» пастор говорил: есть ли Бог, нет ли Бога – и то, и другое недоказуемо. Тот же профессор Войно-Ясенецкий (он же епископ Самаркандский Лука), когда его судили первый раз, а было это в начале 20-х в Ташкенте, давал замечательные ответы своим обвинителям. Со стороны обвинения выступал чекист Петерс. И он спрашивал:

— Как это вы верите в Бога, поп и профессор? Разве вы его видели, этого Бога?

— Бога я действительно не видел, — отвечал врач. — Но я много оперировал на мозге и, открывая черепную коробку, никогда не видел там также и ума. И совести тоже не находил.

Мы много чего не видим, друзья. Много чего не знаем. А оно есть. И пусть это всё будет нам в помощь. А то одним как-то уж совсем неуютно.

Фото Владимиро-Суздальской епархии и группы «Храм Успения Богородицы г.Муром»