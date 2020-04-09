Проплыви на спине, сшей юбку, спой на камеру! Чем еще удивит «дистанционка»?

Учеба у детей этой весной проходит в очень непростых условиях. За последние три дня накал страстей в родительских чатах достиг апогея. Не выдерживают даже самые стойкие мамы и папы. А у ответственных детей, которые привыкли добросовестно учиться, выполняя все требования, уже случаются по ночам панические атаки. И это не шутки. Такое ощущение, что дистанционная учеба идет в режиме нон-стоп, а задания сыплются как из рога изобилия.

Справедливости ради отметим, что педагогам тоже не лучше: сайты висят, опыта дистанционного общения с учениками нет, к вечеру на почту или в мессенджеры приходят сотни выполненных работ, которые нужно проверить и дать обратную связь.

Единственный выход в этой ситуации — услышать друг друга, сделать выводы и попытаться управлять процессом. Итак, с какими же сложностями сталкиваются дети, родители и педагоги, какие неожиданные задания приходят школьникам для выполнения, о чем рапортуют чиновники от образования, и есть ли шансы на досрочное завершение этого безумного учебного года? «Призыв» выслушал всех и собрал мнения в одном материале.

Слишком много заданий

Несмотря на то, что в моей семьей уже нет школьников (дочь выросла, а сыну до школы еще далеко), за четыре дня я наслушалась столько горестных рассказов об учебе, насмотрелась мемов, начиталась шуток, сколько за все предыдущие годы учебы старшенькой со мной не случалось. Знакомые и соседи внезапно вспомнили, что у меня за плечами филологический факультет. За несколько дней успела проконсультировать жаждущих знаний от начальной школы до 11-го класса, причем не только по русскому языку.

Честно признаюсь, меня, как и остальных родителей, шокировали объем домашнего задания и странный «энтузиазм» учителей. Задают конспектировать параграфами, ваять презентации, письменно отвечать на вопросы, анализировать и отсылать фотоотчеты. Ответственные дети занервничали, приходится сидеть с утра до вечера за уроками, делать конспекты по 6-10 листов, и это только по одному предмету, не считая практических упражнений.

После двухнедельного простоя на не привыкших к новым условиям детей сразу же посыпались проекты, рефераты и контрольные. Родители взвыли, схватились за голову. На владимирских интернет-форумах идут жаркие обсуждения домашних заданий. Только послушайте, о чем родители пишут и говорят!

— Музыка по мессенджеру. Надо снять, как сын играет, и отослать видео. Ребята, я ухожу на работу к 8.00 и прихожу после 19.00, кроме основных уроков, которые мне надо не проверить, а сначала разобраться, объяснить и сделать с ребенком, мне еще и «сам себе режиссером» подрабатывать.

— Нам задали сшить прихватку в технике лоскутного шитья (есть задачи у владимирских школьниц и глобальнее – надо сделать юбку). Где я должна найти ткань и синтепон? И это в условиях самоизоляции и неработающих магазинов. (У многих дома есть компьютеры, но нет швейной машинки).

— У нас по физкультуре велели посмотреть видеоурок по метанию малого мяча из-за спины. Научиться метать мяч (как это сделать в квартире — загадка), отправить видео учительнице. Мяча у нас 150-граммового дома нет, предложила ребёнку луковицу, яблоко, картошку на выбор. Ну и как вариант: выйти на балкон и метать, а я буду снимать на видео. Отказался.

— Сын 9-классник садится за компьютер, за уроки в 9 утра, в 22.00 я его выгоняю спать. Свежего воздуха — кот наплакал на балконе, зато проекты по истории и обществознанию, 10 задач по химии, 9 заданий по геометрии, эссе по литературе, сочинение по немецкому языку, доклад по физкультуре. Зачем конспектировать параграфы? Учитель нам объясняет, что так он видит, что дети работают с текстом. А я считаю, что это бред, воровство времени у детей. Почему они должны доказывать конспектами, что прочитали параграф?

— Я своим в 18.00 сказала — отдыхать. Это же ненормально просто! Какие оценки получат, такие и получат. А завтра я на работу выхожу в офис, что они там без меня нарешают и напишут?

— Меня больше всего бесят задания по музыке, ритмике, изо, физкультуре (тема — учиться плавать на спине дома — это как?) Вроде бы немного успокоилась уже. Бог с ними, с оценками, психика важнее.

Бывает и такое: в электронный дневник пишется одно задание, а потом через мессенджеры или социальные сети оно все дополняется и дополняется заданиями и упражнениями. Учителя говорят: «Вы все равно сидите дома, учитесь, столько всего пропустили»! Если даже задействовать часы, которые идут на усвоение материала, как в школе, то сидение за уроками каждый день с раннего утра до позднего вечера родители считают перебором.

Кстати, даем практический совет. Накануне старта дистанционного обучения ВСЕ школы должны были опубликовать соответствующий приказ на своем сайте. В документе должны быть указаны конкретное время, которое школьник должен затрачивать на урок и домашнее задание по предмету. К примеру, на сайте школе № 31 г. Владимира опубликованы следующие критерии:

Время проведения урока сокращено до 30 минут.

На выполнение домашних заданий по одному предмету ученик должен тратить: в 1-4-м классе – не более 20 минут, в 5-8-м классе – 30 минут, 9-11-м класс – 40 минут.

То есть на выполнение заданий по одному предмету у школьника должно уходить от 50 минут до 1 часа 10 минут в день в зависимости от возраста.

Если у первоклассника в расписании 3 урока, то общее время учебы должно составить не более 3 часов в день. Для восьмиклассника, у которого 7 уроков, – это не более 7 часов в день. При этом учитель обязан наладить обратную связь с ребятами: давать разъяснения и регулярно проверять задания, выполненные школьниками. Таким образом, если родители видят, что общая ежедневная нагрузка существенно превышает установленные нормы, это повод сигнализировать о нарушениях администрации школы, которая обязана принять меры. Ведь физическое и психологическое здоровье ребенка в данной ситуации – приоритет.

Учителей тоже жалко

В общей лавине возмущения звучат и голоса одобрения. Но это там, где учебный процесс учитель успел отладить, сорганизовать всех, а задания не вызывают ступора.

— Я завидую сама себе. Я хожу на работу каждый день. С пацанами (они у нас в 6-м классе) остается муж. Если вечером он, сыновья и кот сидят в разных углах, сразу понимаю: была война, придется подключаться мне в качестве парламентера. И да, мне жалко учителей, а им каково? К концу дня расплавленный телефон, куча сообщений, отчетов.

— Мы наладили с учительницей начальных классов контакт таким образом: записываем ее рекомендации и слова поддержки детям на диктофон и скидываем в родительский чат. Это помимо публикации заданий на портале образование33. Детям приятно слышать родной голос, они получают привычные разъяснения и чувствуют себя комфортно в этих сложных условиях. В конце дня педагог проверяет задания. И от нее приходят сообщения типа: «Молодец!», «Хорошо поработал!», «А вот тут немного доделай, исправь». Ребенок с нетерпением ждет этих сообщений.

— Мне учитель по английскому языку прислала подробнейший анализ работы моей дочери. Я растрогалась до слез. Это такой труд! Родители на эмоциях, всё нам не так и не эдак, у нас по 1-2 ученика в семье. А им каково? У них несколько классов и пресс со стороны родителей, начальства, министерства, до детей нужно что-то донести. И дать обратную связь ещё.

— Плюсуюсь тысячу раз. У учителей тот еще адок сейчас. Наша классная постоянно на связи в мессенджерах, контролирует, кто и как подключился и подключился ли вообще, напоминает, когда, куда, кому и что отослать, без конца дублирует электронные почты учителей и т.д. Предметники присылают отзывы на проверенные задания до поздней ночи, все ошибки расписаны, иногда вообще начинается диалог по электронной почте: «Что за буква у тебя на третьем месте в пятом слове четвёртой строки?».

Зачем на «дистанционке» физкультура?

Родители возмущаются, что в дистанционное обучение включили физкультуру, изо, музыку. Резонный вопрос у всех: почему нельзя было аттестовать по трем четвертям и имеющимся оценкам? В условиях дистанционного обучения, к которому был никто не готов, эти предметы не первостепенны и дома их выполнять подчас невозможно. Кроме плавания на диване и метания меча, детям дают такие задания: учить танец маленьких лебедей, польку, выучить и спеть на камеру песню, выполнить упражнения с полотенцем.

Организация хромает

Да и сам процесс организации «дистанционки» налажен весьма слабо: сайты виснут, единой системы нет. Региональная система электронного и дистанционного обучения (школа.образование33.рф) не была рассчитана на одновременный переход всех школьников на онлайн-учебу. Но вот директор департамента образования Ольга Беляева считает, что все хорошо. И телеканалу ТРК «Губерния-33» чиновник заявила:

— Мы к дистанционному обучению долго готовились. Процесс для нас масштабный: 300 школ, а это более 130 000 ребят, 10 000 педагогов зарегистрировались на нашем портале. Да, сложно технически обеспечить постоянное функционирование. Но все условия были созданы. Никто электронный дневник не отменял, там все заносится. Это средство обучения никуда не делось, стало более востребовано. Если мама и папа на работе, то ребенок сам подключается, сидит и работает. Родители просто проверят вечером урок. Я не вижу родительской проблемы. Самая главная задача учителей – организовать взаимодействие.

Но есть и те, кому повезло

Вы удивитесь, но есть в этой ситуации и те, кому повезло! Кто же эти счастливчики? Те, кто уже давно находится на семейном обучении. Эти родители и дети спокойны, они не выбились из ритма, не вышли из зоны комфорта, практически познали дзен. Так, многодетная мама Евгения Ионова (о ее опыте семейного образования мы писали недавно здесь) считает, что в период самоизоляции важно поддержать навык обучения:

— Сейчас важно показать, что учеба есть в жизни ребенка, просто она проходит в другом формате. Умение получать знания важнее зубрежки. Учите собирать информацию, пользоваться поисковиком для ответа на вопрос! И помните, вы не Брюс Всемогущий, отнеситесь ко всему проще, как к периоду вашей жизни.

Поддержите друг друга

Педагог-психолог школы № 31 Мария Степанова обратилась к своим воспитанникам и их родителям со словами поддержки. Она уверена, что в любых ситуациях, даже в самоизоляции, стоит искать положительные моменты:

— Для ребенка важно участие родителей в его жизни. С уважением и соблюдением личных границ каждого из домочадцев нужно организоваться в едином пространстве. Для этого стоит начать слушать и слышать другого, интересоваться мнением близких. Говорите, как дороги друг другу, как хорошо, что появилась возможность пообщаться с ребенком не на бегу, а уединившись.

—Даже если вы на работе, главное в период дистанционного обучения – организовать рабочий процесс ребенка или детей. В течение учебной недели нужно создать максимально приближенные условия для учебы детей и придерживаться их. На сон детям уходить в 21.00-22.00, отдыхать между занятиями, общаться, не забывать про домашние дела.

— И помните: все, что происходит в нашей жизни, — это наш опыт, а он бесценный. Чаще задавайте себе вопрос: «Что положительного, хорошего я могу взять для себя из этого опыта?»

Осталось добавить, что вчера в Минпросвещения заявили, что российские школы (1-8-е классы) могут досрочно закончить учебный процесс в этом году (но точная дата не названа). В ведомстве отметили, что непройденную часть программы могут перенести на следующий учебный год. В заявлении также прозвучало, что школы вернутся к обычному режиму в тех регионах, где будет складываться благоприятная обстановка с коронавирусом.

Однако возобновление учебы возможно только при соблюдении определенных требований. Во-первых, необходимо разделить классы, чтобы сократить количество учеников в одном помещении. Во-вторых, изменить учебный план с акцентом на изучение нового материала. В субъектах России, где развитие пандемии будет требовать режима всеобщей самоизоляции, советуют продолжать дистанционное обучение.

Наш департамент образования не принял пока никаких решений. Их коллеги в Санкт-Петербурге не исключают, что преждевременный уход на каникулы «неминуемо вызовет негативную реакцию родителей». Другие представители регионов говорят, что необходимо «тщательно взвесить все за и против».

Елена Середина

Заглавное фото: sun9-12.userapi.com