Приюты для животных нуждаются в экстренной помощи

Коронавирус добавил проблем приютам для животных. Раньше собакам и кошкам помогали учебные учреждения. Оставшуюся в школах пищу привозили, например, в ветеринарные клиники. Теперь учреждения образования закрыты, детям из социально незащищенных семей раздают продовольственные наборы, а помогать четвероногим некому. И судя по всему, до конца учебного года ситуация может и не измениться. Приюты для животных просят о помощи.

Приютам для животных нужны корма и строительные материалы.

— У нас самый большой приют. Мы рассчитаны на 400 животных. Сегодня у нас 390 собак и кошек. И все они хотят есть. Раньше мы ездили по школам и собирали отходы. А сейчас приходится за свой счет по ночам варить еду. Чтобы накормить всех, нам надо тринадцать ведер сварить корма! — рассказала «Призыву» руководитель приюта «Атлант» Лариса Гвоздева. — Помочь в данной ситуации нам можно кормами. Но будем рады и моющим средствам, и строительным материалам. Собаки погрызли многие вольеры. Обычно весной мы стараемся их обновить. Наш телефон — 32-88-33.

Аналогичная ситуация и в остальных приютах. Из-за угрозы распространения коронавируса многие закрыты для посещения. И если желающих взять собаку на прогулку стало больше, то помощи ждать стало практически не от кого. Даже те, кто раньше оказывал поддержку, в режиме самоизоляции лишний раз не выходят из дома.

— Конечно, намного меньше помогают. Сейчас проблема с едой в первую очередь. Школы закрыты, отходов нет. Готовить физически много не можем. Поэтому в основном сухой корм в дело идёт, а запасы очень даже конечны, — говорит сотрудница приюта «Валента» Лара Сокова. — Нужнее всего сухой корм для собак «Chappi » и влажный корм (пакетики) для кошек «Феликс». Можно привезти самим и оставить на крыльце, а можно заказать доставку из зоомагазина на наш адрес: ул. 16 лет Октября, д. 1а, «Валента».

Помочь приютам можно не только кормами, но и инвентарем. Метлы, лопаты пригодятся всегда. Зооволонтеры напоминают: даже в условиях коронавируса собаки и кошки продолжают жить. Они никуда не делись. И если у вас есть возможность помочь, сделайте это.

— В приютах всегда есть нужда в кормах, животных меньше не становится, а кушать им хочется каждый день. Ведь никакого финансирования приюты не получают, все держится на неравнодушных людях, — говорит зооволонтер Кристина Сенчугова. — Поэтому если у вас есть желание помочь животным, даже в такое непростое время, этот вопрос всегда актуален.

Сама Кристина регулярно помогает бездомным животным. Сейчас девушка пристраивает щенков, которые родились на кладбище. Заботиться об оставшихся на улице собаках и кошках должны и власти. В начале года чиновники определились с местом строительства муниципального приюта. Согласно дорожной карте, разработанной департаментом ветеринарии Владимирской области, дома для оставшихся без хозяев четвероногих должны были появиться в Коврове, Камешковском и Собинском районах. Решался вопрос о предоставлении на эти нужды земельных участков. Неизвестно, как на ситуацию теперь повлияет коронавирус.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирские ученые создали тест для выявления коронавируса у животных.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»