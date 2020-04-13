Преподаватели ВлГУ взяли шефство над иностранными студентами

Во Владимирском государственном университете преподаватели и сотрудники взяли шефство над иностранными студентами. Переход на дистанционную форму обучения дается им непросто. В отличие от остальных студентов режим самоизоляции они проводят не в кругу семьи, а вдали от дома.

В настоящий момент в университете очно обучаются 575 иностранных граждан. Среди них есть слушатели подготовительного отделения, которые только начали изучать русский язык, и студенты, получающие высшее образование.

За каждым иностранным студентом закрепляется свой шеф-куратор.

Задача куратора связываться со своими подшефными через соцсети или по телефону и ежедневно мониторить ситуацию по каждому из них.

— Общение похоже на то, как мы ежедневно узнаем о состоянии дел у наших пожилых родителей или повзрослевших детей, когда они живут отдельно от нас. Куратор в доброжелательной и ненавязчивой форме выяснит, все ли в порядке у студента, какие вопросы или проблемы у него появляются по учёбе, здоровью, проживанию в общежитии или на квартире. Еще раз напомнит о необходимости соблюдать правила самоизоляции и предпринимать меры, чтобы защитить себя от опасной инфекции. Мы дадим совет, пришлем полезную и воодушевляющую информацию, – пояснила руководитель проекта, начальник управления международной деятельности Любовь Наумова.

На призыв стать шефами уже откликнулись 40 сотрудников и преподавателей университета, уточняет пресс-служба ВлГУ.

Ранее «Призыв» сообщал, что во время пандемии коронавируса и самоизоляции владимирская молодежь, среди которой есть и студенты ВлГУ, пополнила ряды волонтеров. Добровольцы оказывают помощь пожилым и маломобильным гражданам.

Ольга Ефремова

Фото пресс-службы ВлГУ