Предатели и шпионы на владимирской земле

Боевых действий на территории нынешней Владимирской области во время Великой Отечественной войны не велось. Было лишь несколько налётов вражеской авиации, преимущественно в первый военный год. Тем не менее, даже здесь, в тылу, сотрудники органов госбезопасности и контрразведки постоянно вели незримый бой с противником, выявляя пособников гитлеровцев, а то и настоящих шпионов.

Проверки не только на дорогах

Согласно статистике, в первые послевоенные годы Управление НКГБ по Владимирской области проверило 4 973 человека — бывших военнопленных и мирных граждан, насильственно отправленных на работу в Германию. Из этой массы людей было выявлено 87 агентов немецкой разведки и контрразведки. Кроме того, только в 1945-1947 гг. во Владимирской области органы госбезопасности выявили и разыскали 366 предателей и изменников Родине, служивших врагу с оружием в руках, причем 97 из них оказались специально внедренными в СССР «до лучших времен» сотрудниками немецкой разведки и контрразведки.

После победного мая 45-го шпионы на владимирской земле попадались уже не только немецкие, но и американские!

Вот конкретные примеры. Иван Тимофеев родился в 1913 году в деревне Василево Меленковского уезда Владимирской губернии. Окончил мединститут, стал врачом. Перед войной жил в большом заводском поселке Уршель Гусь-Хрустального района, работал в местной больнице. В 41-м был призван в армию, попал в плен под Смоленском.

В лагере для военнопленных перешел на сторону немцев, принял присягу на верность Германии и был назначен начальником санитарной части 605-го немецкого карательного батальона. Бывший военврач РККА получил звание обер-лейтенанта вермахта, личное оружие — пистолет парабеллум и оклад 80 марок в месяц. До июля 1943 года Тимофеев участвовал в пяти рейдах карателей против партизан на территории Белоруссии, занимаясь при этом грабежом мирного населения. Потом до октября 43-го обучал немецких солдат санитарной подготовке в Бобруйске, а оттуда его направили на курсы повышения квалификации в Германию. Далее предатель в белом халате служил врачом-хирургом в 423-м и 426-м госпиталях «Русской освободительной армии» изменника Власова.

Смена хозяев

После разгрома гитлеровцев и власовцев обер-лейтенант Тимофеев попытался затеряться среди русских военнопленных и внедрился в группу узников концлагерей, которых освободили американские войска. Оказавшись в американской зоне оккупации, бывший обер-лейтенант был разоблачен американской контрразведкой. Однако предателя советской стороне не выдали. Наоборот, американцы завербовали Тимофеева, и уже в качестве своего агента, проведя соответствующую подготовку и инструктаж, отправили по исправленным документам на родину.

Несколько лет бывший обер-лейтенант и американский шпион прожил во Владимирской области в качестве «жертвы войны», но в декабре 1950 года был арестован сотрудниками МГБ СССР, установившими его истинную биографию.

Приговор военного трибунала Московского военного округа был суров, но справедлив.

Предателя, носившего немецкий офицерский мундир, верой и правдой служившего врагу более трех с половиной лет, а потом нашедшему других хозяев и согласившемуся шпионить, отправили в лагерь сроком на четверть века. Если бы его, русского, бывшего военного врача Красной Армии поймали в форме немецкого офицера во время войны, то и вовсе, скорее всего, сразу бы поставили к стенке. Как говорится, по законам военного времени…

Экс-политрук стал власовцем

Ровесник и тезка Тимофеева Иван Зайцев родился в Коврове в 1913 году. В городе оружейников он окончил школу, вступил в комсомол, потом пошел служить в армию, был направлен в пограничные войска, стал политруком 87-й погранзаставы на западной границе. А потом началась война.

Советские пограничники первыми встретили удар врага и до конца исполнили свой долг. В центре Коврова есть улица, названная в честь ковровчанина лейтенанта-пограничника Алексея Лопатина, погибшего в июле 41-го при героической обороне своей погранзаставы и не отступившего ни на шаг. А вот его земляк политрук (то есть тоже лейтенант) пограничник Зайцев в июле 41-го попал в немецкий плен в районе Минска и был отправлен в лагерь. Там он стал сотрудничать с немцами и поступил на службу в тот самый 605-й карательный немецкий батальон, где служил обер-лейтенант Тимофеев. Очевидно, тот помог земляку, потому что бывший политрук-пограничник стал бойцом-санитаром, получив немецкую форму и винтовку.

В немецких карателях Зайцев служил до 1943-го, участвуя в рейдах против партизан, а потом попытался бежать от немцев (видно, служба врагу была не сахар), но те его поймали и вновь отправили в лагерь в городе Форбах (в земле Баден-Вюртемберг) в Германии. Там предатель «раскаялся» и подал заявление о желании вступить в ряды власовцев. Его приняли и, учитывая его замполитовское прошлое, отправили на курсы пропагандистов. После их окончания экс-политрук и пограничник, бывший каратель, стал агитировать узников немецких концлагерей последовать своему примеру и вступать в ряды власовцев.

После разгрома гитлеровцев Зайцев затерялся среди военнопленных и прожил пять лет на родине. Но в 1950 году его «боевой путь» был установлен сотрудниками госбезопасности, и предателя по приговору военного трибунала отправили на четверть века уже в советский лагерь.

Четвертной заменили на червонец

Кстати, в том же 605-м карательном немецком батальоне служил еще один наш земляк Алексей Безруков. Он родился в 1909 году в деревне Сафроново нынешнего Меленковского района, в 41-м был призван в РККА, попал в плен в феврале 42-го, находился в Смоленском лагере, где и попросился на службу к немцам. До 1943 года рядовой 605-го батальона Безруков воевал с белорусскими партизанами, а потом до конца войны занимался строительством укреплений для немецкой армии и восстанавливал объекты, пострадавшие от бомбежек советской авиации и авиаударов союзников.

В неразберихе победного 45-го он выдал себя за узника концлагеря и даже вернулся домой, но пять лет спустя про его службу немцам стало известно «компетентным органам». Безруков получил 25 лет лишения свободы. Однако в 1954 году, учитывая, что этот предатель был рядовым и последние два года войны работал в тылу, приговор военного трибунала для него пересмотрели. В итоге срок заключения был сокращен до 10 лет лагерей.

Подобных примеров можно привести еще много. Так что данная тема обязательно будет продолжена. И в канун 75-летия Победы она особенно актуальна, так как надо знать не только героев Великой Отечественной, но и ее антигероев.

Сергей Белолобов

Фото: pbs.twimg.com