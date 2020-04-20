Предатели и шпионы на владимирской земле

Среди наших земляков были свои антигерои

Боевых действий на территории нынешней Владимирской области во время Великой Отечественной войны не велось. Было лишь несколько налётов вражеской авиации, преимущественно в первый военный год. Тем не менее, даже здесь, в тылу, сотрудники органов госбезопасности и контрразведки постоянно вели незримый бой с противником, выявляя пособников гитлеровцев, а то и настоящих шпионов.

Проверки не только на дорогах  

Согласно статистике, в первые послевоенные годы Управление НКГБ по Владимирской области проверило 4 973 человека — бывших военнопленных и мирных граждан, насильственно отправленных на работу в Германию. Из этой массы людей было выявлено 87 агентов немецкой разведки и контрразведки. Кроме того, только в 1945-1947 гг. во Владимирской области органы госбезопасности выявили и разыскали 366 предателей и изменников Родине, служивших врагу с оружием в руках, причем 97 из них оказались специально внедренными в СССР «до лучших времен» сотрудниками немецкой разведки и контрразведки.

После победного мая 45-го шпионы на владимирской земле попадались уже не только немецкие, но и американские!

Вот конкретные примеры. Иван Тимофеев родился в 1913 году в деревне Василево Меленковского уезда Владимирской губернии. Окончил мединститут, стал врачом. Перед войной жил в большом заводском поселке Уршель Гусь-Хрустального района, работал в местной больнице. В 41-м был призван в армию, попал в плен под Смоленском.

Пленные красноармейцы. Фото: files.ar25.org

В лагере для военнопленных перешел на сторону немцев, принял присягу на верность Германии и был назначен начальником санитарной части 605-го немецкого карательного батальона. Бывший военврач РККА получил звание обер-лейтенанта вермахта, личное оружие — пистолет парабеллум и оклад 80 марок в месяц. До июля 1943 года Тимофеев участвовал в пяти рейдах карателей против партизан на территории Белоруссии, занимаясь при этом грабежом мирного населения. Потом до октября 43-го обучал немецких солдат санитарной подготовке в Бобруйске, а оттуда его направили на курсы повышения квалификации в Германию. Далее предатель в белом халате служил врачом-хирургом в 423-м и 426-м госпиталях «Русской освободительной армии» изменника Власова.

Смена хозяев

После разгрома гитлеровцев и власовцев обер-лейтенант Тимофеев попытался затеряться среди русских военнопленных и внедрился в группу узников концлагерей, которых освободили американские войска. Оказавшись в американской зоне оккупации, бывший обер-лейтенант был разоблачен американской контрразведкой. Однако предателя советской стороне не выдали. Наоборот, американцы завербовали Тимофеева, и уже в качестве своего агента, проведя соответствующую подготовку и инструктаж, отправили по исправленным документам на родину.

Несколько лет бывший обер-лейтенант и американский шпион прожил во Владимирской области в качестве «жертвы войны», но в декабре 1950 года был арестован сотрудниками МГБ СССР, установившими его истинную биографию.

Приговор военного трибунала Московского военного округа был суров, но справедлив.

Предателя, носившего немецкий офицерский мундир, верой и правдой служившего врагу более трех с половиной лет, а потом нашедшему других хозяев и согласившемуся шпионить, отправили в лагерь сроком на четверть века. Если бы его, русского, бывшего военного врача Красной Армии поймали в форме немецкого офицера во время войны, то и вовсе, скорее всего, сразу бы поставили к стенке. Как говорится, по законам военного времени…

Экс-политрук стал власовцем

Ровесник и тезка Тимофеева Иван Зайцев родился в Коврове в 1913 году. В городе оружейников он окончил школу, вступил в комсомол, потом пошел служить в армию, был направлен в пограничные войска, стал политруком 87-й погранзаставы на западной границе. А потом началась война.

Советские пограничники первыми встретили удар врага и до конца исполнили свой долг. В центре Коврова есть улица, названная в честь ковровчанина лейтенанта-пограничника Алексея Лопатина, погибшего в июле 41-го при героической обороне своей погранзаставы и не отступившего ни на шаг. А вот его земляк политрук (то есть тоже лейтенант) пограничник Зайцев в июле 41-го попал в немецкий плен в районе Минска и был отправлен в лагерь. Там он стал сотрудничать с немцами и поступил на службу в тот самый 605-й карательный немецкий батальон, где служил обер-лейтенант Тимофеев. Очевидно, тот помог земляку, потому что бывший политрук-пограничник стал бойцом-санитаром, получив немецкую форму и винтовку.

Для власовцев «освободителем был Гитлер. Фото: pbs.twimg.com

В немецких карателях Зайцев служил до 1943-го, участвуя в рейдах против партизан, а потом попытался бежать от немцев (видно, служба врагу была не сахар), но те его поймали и вновь отправили в лагерь в городе Форбах (в земле Баден-Вюртемберг) в Германии. Там предатель «раскаялся» и подал заявление о желании вступить в ряды власовцев. Его приняли и, учитывая его замполитовское прошлое, отправили на курсы пропагандистов. После их окончания экс-политрук и пограничник, бывший каратель, стал агитировать узников немецких концлагерей последовать своему примеру и вступать в ряды власовцев.

После разгрома гитлеровцев Зайцев затерялся среди военнопленных и прожил пять лет на родине. Но в 1950 году его «боевой путь» был установлен сотрудниками госбезопасности, и предателя по приговору военного трибунала отправили на четверть века уже в советский лагерь.

Четвертной заменили на червонец

Кстати, в том же 605-м карательном немецком батальоне служил еще один наш земляк Алексей Безруков. Он родился в 1909 году в деревне Сафроново нынешнего Меленковского района, в 41-м был призван в РККА, попал в плен в феврале 42-го, находился в Смоленском лагере, где и попросился на службу к немцам. До 1943 года рядовой 605-го батальона Безруков воевал с белорусскими партизанами, а потом до конца войны занимался строительством укреплений для немецкой армии и восстанавливал объекты, пострадавшие от бомбежек советской авиации и авиаударов союзников.

В неразберихе победного 45-го он выдал себя за узника концлагеря и даже вернулся домой, но пять лет спустя про его службу немцам стало известно «компетентным органам». Безруков получил 25 лет лишения свободы. Однако в 1954 году, учитывая, что этот предатель был рядовым и последние два года войны работал в тылу, приговор военного трибунала для него пересмотрели. В итоге срок заключения был сокращен до 10 лет лагерей.

Подобных примеров можно привести еще много. Так что данная тема обязательно будет продолжена. И в канун 75-летия Победы она особенно актуальна, так как надо знать не только героев Великой Отечественной, но и ее антигероев.

Сергей Белолобов

Фото: pbs.twimg.com

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