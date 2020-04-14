Православных призвали освящать куличи дома

Православным верующим из-за коронавируса на Пасху предложили освящать яйца, творожные пасхи и куличи дома. С такой инициативой выступил Московский Патриархат. Прихожане в ночь на 19 апреля должны будут взять на себя роль священнослужителей и окропить святой водой приготовленную праздничную пищу.

В Святейшем Синоде подробно объяснили, как это сделать. Перед пасхальной трапезой следует трижды пропеть тропарь Пасхи «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав», затем окропить пищу святой водой (если она есть в наличии) со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». Поэтому у кого дома нет святой воды, до Пасхи ещё есть время её взять в любом городском и сельском храме.

«В условиях распространения коронавирусной инфекции, учитывая, что у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в день Пасхи, по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла верующие, оставшиеся дома, могут совершить благословение куличей и пасх дома», — говорится в сообщении рабочей группы при патриархе на сайте стопкоронавирус.рф.

Напомним, что вчера вышло распоряжение управления Роспотребнадзора по Владимирской области с требованием ограничить присутствие прихожан в храмах с 13 по 20 апреля. В пресс-службе Владимирской епархии пока это заявление не комментируют. «Призыв» пообщался с несколькими настоятелями городских и сельских храмов. Пока в их расписания не внесены изменения на пасхальное богослужение и освящение куличей. Прихожан там ждут в субботу.

— У нас есть инструкции подробные от Московской Патриархии – соблюдать меры предосторожности при освящении куличей. Там написано, что люди должны подходить по два человека. Освятили куличи, забрали, ушли. Прихожане должны быть в масках, соблюдать дистанцию 1,5 метра. Мы всё это будем соблюдать, – говорит священник Аркадий Маковецкий, настоятель храма Святого Василия Великого в селе Борисовское. — А вот эти новые рекомендации про домашнее освящение в первую очередь, видимо, составлены для москвичей, где в храмах большое скопление прихожан и дистанцию невозможно будет соблюсти.

За освящением куличей на кухне, возможно, последует и причащение в домашних условиях, переживают как сами священники, так и верующие. Тем временем в церквях Владимирской епархии уже начались проверки по соблюдению всех санитарных правил и норм во время режима самоизоляции. Скорее всего, в главных городских храмах на Пасху тоже будут стоять надзорные органы, полиция. Но этими мерами православных верующих не напугаешь, говорят они.

— Мы и на улице рядом с церковью постоим, если нас не пустят внутрь. Я считаю, это вообще наше личное дело. Не за чем за наше здоровье переживать непонятно кому. Мы же их не тащим с собой. Каким я буду распространителем, если я все оставшееся время сижу у себя дома. Как сидела, так и дальше буду сидеть, — высказала свою точку зрения Наталья, прихожанка православного храма. – Объясните мне доказательно, почему я не имею права выехать в храм? Крайности какие-то. Общественная церковная истерия. У нас же подавляющее число населения в храмы-то и не ходило никогда. А тут такая хорошая поблажка – можно вообще не ходить!

В каких условиях пройдет главный христианский праздник Пасха, увидим 19 апреля. А сегодня для верующих наступил Великий вторник. В этот день в церквях вспоминают о проповедях Иисуса Христа. О воскресении мертвых, о том, что необходимо исполнять обязанности не только перед Богом, но и властью (о налоге кесарю), а ещё о Страшном суде и конце света.

Ранее «Призыв» сообщал, что муромские священники решили уберечь город от COVID-19, пролетев с иконами на паралете.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»