Пожилой житель Петушинского района пропал без вести

Во Владимирской области ведутся поиски 62-летнего Константина Сергеева. Житель пгт. Городищи Петушинского района пропал 23 апреля. Известно, что мужчина нуждается в медицинской помощи. Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза зелёные. Был одет в коричневую дублёнку, чёрный свитер, зелёную рубашку, камуфляжные зелёные брюки, чёрную шапку и чёрные ботинки.

Особые приметы: у мужчины имеется залысина на теменной части головы, носит бороду.

К поискам пропавшего подключились волонтеры регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Правда, сложившаяся сейчас эпидобстановка в разы осложнила их работу, заставила существенно изменить привычные методики поиска. В Петушинском районе, где введен карантин, помогать искать людей и вовсе проблематично.

— Работа полноценного штаба невозможна, разбиваемся на автономные двойки и ведем поиск, — уточнили «Призыву» волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Помочь волонтерам в их нелегкой работе может каждый. Если вы что-то знаете о местонахождении пропавшего, позвоните инфоргу поиска по телефону 8-977-687-49-09. Также обращаться можно на телефон горячей линии 8-800-700-54-52 или 112. Вся оперативная информация по поиску размещена здесь.

Ранее «Призыв» рассказывал о пропавшем грибнике, который провел в холодном лесу почти четверо суток и смог вернуться домой.

Добавлено в 12.00

Радостной новостью поделились поисковики отряда «Лиза Алерт». Пропавший мужчина найден живым. Волонтеры выражают благодарность всем, кто участвовал в поиске.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»