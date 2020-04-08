Пожароопасный сезон установлен во Владимирской области

На территории Владимирской области установлен противопожарный сезон. Соответствующее постановление подписал губернатор. До его отмены в регионе запрещено разведение костров в неустановленных местах, сжигание мусора и отходов производства в лесу, на торфяных месторождениях, а также сельскохозяйственные палы. Пребывание владимирцев в лесах, а также въезд транспортных средств должны быть ограничены. Исключение составляет транспорт, необходимый для обслуживания линейных сооружений, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Ранее во Владимирской области был введен особый противопожарный режим.

Связано это было с возросшим числом палов травы. Так, в марте только за одни выходные в регионе было зарегистрировано 103 травяных пожара. В деревне Просеницы Меленковского района сгорело сразу четыре дома. На тушение пожара с аэродрома Семязино был поднят вертолет. С 1 апреля особый противопожарный режим в регионе был отменен. Ситуация стабилизировалась за счет ухудшения погоды.

Сейчас, когда синоптики обещают резкое потепление, риск палов травы увеличивается в разы. О бурном возвращении весны «Призыв» сообщал здесь.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области