Потерявшийся грибник провел в лесу почти четверо суток

Заблудившийся в лесу 48-летний житель Александровского района провел в холодном лесу почти четверо суток и смог вернуться домой. Историю со счастливым концом накануне рассказали волонтеры регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Получив заявку на поиск грибника, поисковики среагировали оперативно.

— Экстренно были найдены координатор и инфорг поиска. Опросили родственников, определили направление поиска. Поскольку в условиях имеющейся эпидемиологической обстановки организация работы на месте полноценного штаба, увы, невозможна, было принято решение о поиске автономными группами, — рассказали волонтеры «Лиза Алерт» в своей официальной группе.

Житель Александровского района пошел искать грибы и заблудился.

Примечательно, что найти мужчину волонтерам помогли два других потерявшихся грибника. Сначала в лесу был обнаружен один из них, а потом другой. Оказалось, что они поехали кататься в лес на квадроцикле, причём выехали из Ярославской области. В какой-то момент заехали в тупик, пошли пешком и заблудились.

В разговоре с поисковиками один из потерявшихся мужчин сказал, что час назад видел грибника, похожего по описанию на жителя Александровского района. Он двигался вдоль ЛЭП. Вскоре грибник был найден. К счастью, при себе у мужчины были спички, они помогли ему продержаться в холодном лесу.

С началом весенне-летнего сезона работы у поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» прибавляется в разы. Волонтеры отмечают, что в сложившихся условиях поисковую деятельность они продолжат, трансформируя свои методики поиска исходя из внешних условий.

Ранее «Призыв» сообщал о правилах поведения в лесу. Как выйти на «тихую охоту» и не потеряться, можно узнать из нашего материала.

Ольга Ефремова

Фото: readovka.ru