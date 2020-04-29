После ремонта во дворах появились лужи

После ремонта дороги и тротуаров во дворе 9-этажного жилого дома № 17а по улице Соколова-Соколенка во Владимире появились огромные лужи. Особенно раздражает вода, стоящая у подъездов после дождей: людям трудно выйти. Свежий асфальт без уклона, стокам некуда деться. А ведь за благоустройство двора подрядчикам нужно отдать больше 2 миллионов рублей. И 3% от сметы – деньги собственников жилья. Процент небольшой, но сумма всё равно приличная — около 61 тысячи рублей. На эти деньги можно и крышу подлатать, и ремонт в подъездах сделать.

— О проблеме городскому управлению ЖКХ известно. Подрядчику указали на недостатки. Никто не примет работы в таком виде. Все должны исправить, — сообщили в пресс-службе городской администрации. — Есть проблемы и на другом объекте, на Безыменского, 16а. Хорошо, что жители активные, быстро сообщают о недоделках.

В 2020 году перечень работ во дворах за бюджетный счет сокращён до минимума: укладка асфальта, установка лавочек и освещения.

Лужи на новом асфальте — бич дворовых территорий. В прошлом году владимирцы были очень недовольны качеством ремонта. И опять почти все объекты с браком в Добром. Подрядчики дают трехлетнюю гарантию на работы, но исправляют недостатки с большой неохотой.

В этом году подрядчики приступили к работам раньше времени. Если раньше они выходили в лучшем случае в мае и тянули с асфальтированием дворов до поздней осени, то сейчас трудятся с апреля. При этом управление ЖКХ требует, чтобы ремонт длился не больше двух недель. В этом случае у жителей есть все летние месяцы, чтобы протестировать новое покрытие во дворах.



Ранее «Призыв» сообщал, что все дворовые детские площадки огорожены сигнальной лентой. Гулять на них запрещено. Но работы на них ведутся. Управляющие компании красят, ремонтируют игровые элементы, чтобы летом, когда уже отменят режим повышенной готовности, дети смогли безопасно играть на площадках.

Список дворов, которые отремонтируют в 2020 году:

— Ленинский район: ул. Михалькова, д. № 1, пр-кт Ленина, д. № 67а, 67-б и 67в, ул. Верхняя Дуброва, д. № 19 и 38-б, ул. Василисина, д. № 20а.

— Фрунзенский район: ул. Добросельская, д. № 191, Безыменского, д. № 16а и 16-б, ул. Усти-на-Лабе, д. № 6, ул. Комиссарова, д. № 2а, ул. Соколова-Соколенка, д. № 17а.

— Октябрьский район: ул. Асаткина, д. № 6 и 8, ул. Горького, д. № 72 и 74, ул. 850-летия, д. № 4а и 4-б, ул. Большая Московская, д. № 88 и 90, ул. Лакина, д. № 129-б, 137-б, 155а, пр-кт Строителей, д. № 2.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»