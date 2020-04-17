Порядок оформления инвалидности упростят на время пандемии

Выйти на улицу, ехать в общественном транспорте и сесть за рабочий стол. Казалось бы, чего тут необычного? Но в условиях самоизоляции для многих это стало недоступным. А вот для Елены Колпаковой ежедневный выход на работу — профессиональная необходимость. Она руководитель экспертного состава в главном бюро медико-социальной экспертизы.
Учреждение социально значимое. Остановка работы означает прекращение выплат инвалидам, обеспечения их жизненно важными лекарствами и техническими средствами реабилитации. «Я чувствую большую ответственность перед людьми, поэтому лишний раз на улицу стараюсь не выходить», — говорит Елена. Этого золотого правила придерживаются и коллеги.
Каждое утро в учреждении начинается с измерения температуры сотрудникам. Всё это фиксируется в специальном журнале. Работниками соблюдается дистанция 1,5 метра. Все они обеспечены масками, антисептиками и перчатками. Регулярно проводится дезинфекция учреждения. С 6 апреля работникам в возрасте 65+ предложено отправиться на оплачиваемый больничный.
Режим работы тоже изменился. Чтобы снизить риск заболеваемости, бюро медико-социальной экспертизы стали работать заочно. Это значит, что для пациентов вход в организацию ограничен.
— Результаты первичного освидетельствования граждане теперь будут получать заказным почтовым отправлением. Таким же способом будут высылаться результаты обжалования, — отмечает Елена Колпакова. — В случае закрытия почты документы хранятся в учреждениях МСЭ и будут переданы инвалидам, как только все начнет функционировать в штатном режиме. Повторные экспертизы также пока будут храниться в нашем учреждении. Кроме того, сведения о результатах дублируются лично по телефону.
В условиях карантина работать легче не стало. Отменили осмотр пациентов, но для выдачи объективного заключения много времени уходит на анализ документов. Дистанционно стали работать и с социальными службами.
— Сведения о группе инвалидности для последующих выплат пенсий передаются в ПФР через программу «Федеральный реестр инвалидов». Теперь пациентам туда ходить не нужно! Все происходит автоматически без их участия, — подчеркивает Елена Колпакова.
Проект установления бесконтактной работы с Пенсионным фондом уже был в разработке. И, возможно, сегодняшняя ситуация ускорит его реализацию. В режиме изоляции дистанционными стали также конференции и учеба. Позаботятся и об инвалидах с пропиской в другой области.
— В ближайшее время граждане с инвалидностью смогут получить технические средства реабилитации по месту фактического проживания, а не по месту прописки, как было ранее. Это значит, что людям не придется ехать в другой город области или региона, — отмечает Елена. — Данное решение еще не вступило в законную силу, но уже находится на регистрации в Министерстве юстиции. Далее этим вопросом займется Фонд социального страхования. Это особенно важно в условиях режима самоизоляции.
Если по каким-либо обстоятельствам срок продления инвалидности был пропущен, то при переосвидетельствовании причина пропуска срока подачи заявления будет признана уважительной, и пенсия будет выплачена.
Правительство России уже постановило с 9 апреля 2020 года продлить ранее установленную группу инвалидности на полгода без подачи направительных документов.
Заочный режим работы продлится до 1 октября 2020 года.
Такую меру ввели в рамках мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Алгоритм действий для больных, которых в первый раз направляют на освидетельствование
- Если лечение заболевания не приносит положительных результатов, имеются осложнения, то лечащий врач направляет пациента на врачебную комиссию.
- В поликлинике по решению врачебной комиссии оформляется направление на освидетельствование, после чего его отправляют в бюро медико-социальной экспертизы по месту жительства.
- Больному приходить в бюро медико-социальной экспертизы не нужно. Результаты экспертизы направляются почтовым сообщением и дублируются по телефону.
- Идти за справкой по инвалидности в отделение ПФР тоже не нужно. Все данные направляются туда автоматически.
Алгоритм действий для больных, которые должны быть направлены повторно на освидетельствование
- Всем, кому установлена группа инвалидности до 1 апреля и далее (кроме тех, кому уже оформили направление на МСЭ в поликлинике), инвалидность продлевается автоматически на полгода. Ничего делать не нужно.
Подробную информацию можно узнать по телефону горячей линии Главного бюро медико-социальной экспертизы Владимирской области 8 (4922) 77-87-58 (с 8.30 до 17.00) и на официальном сайте организации.
Софья Колпакова
Фото предоставлены Еленой Колпаковой.
Заглавное фото: garant.ru
Обсуждение 1
А на все время упростить они не хотят? А то человеку без ноги, к примеру, каждый год приходится доказывать, что она у него не выросла.