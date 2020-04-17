Порядок оформления инвалидности упростят на время пандемии

Выйти на улицу, ехать в общественном транспорте и сесть за рабочий стол. Казалось бы, чего тут необычного? Но в условиях самоизоляции для многих это стало недоступным. А вот для Елены Колпаковой ежедневный выход на работу — профессиональная необходимость. Она руководитель экспертного состава в главном бюро медико-социальной экспертизы.

Учреждение социально значимое. Остановка работы означает прекращение выплат инвалидам, обеспечения их жизненно важными лекарствами и техническими средствами реабилитации. «Я чувствую большую ответственность перед людьми, поэтому лишний раз на улицу стараюсь не выходить», — говорит Елена. Этого золотого правила придерживаются и коллеги.

Каждое утро в учреждении начинается с измерения температуры сотрудникам. Всё это фиксируется в специальном журнале. Работниками соблюдается дистанция 1,5 метра. Все они обеспечены масками, антисептиками и перчатками. Регулярно проводится дезинфекция учреждения. С 6 апреля работникам в возрасте 65+ предложено отправиться на оплачиваемый больничный.

Режим работы тоже изменился. Чтобы снизить риск заболеваемости, бюро медико-социальной экспертизы стали работать заочно. Это значит, что для пациентов вход в организацию ограничен.

— Результаты первичного освидетельствования граждане теперь будут получать заказным почтовым отправлением. Таким же способом будут высылаться результаты обжалования, — отмечает Елена Колпакова. — В случае закрытия почты документы хранятся в учреждениях МСЭ и будут переданы инвалидам, как только все начнет функционировать в штатном режиме. Повторные экспертизы также пока будут храниться в нашем учреждении. Кроме того, сведения о результатах дублируются лично по телефону.

В условиях карантина работать легче не стало. Отменили осмотр пациентов, но для выдачи объективного заключения много времени уходит на анализ документов. Дистанционно стали работать и с социальными службами.

— Сведения о группе инвалидности для последующих выплат пенсий передаются в ПФР через программу «Федеральный реестр инвалидов». Теперь пациентам туда ходить не нужно! Все происходит автоматически без их участия, — подчеркивает Елена Колпакова.

Проект установления бесконтактной работы с Пенсионным фондом уже был в разработке. И, возможно, сегодняшняя ситуация ускорит его реализацию. В режиме изоляции дистанционными стали также конференции и учеба. Позаботятся и об инвалидах с пропиской в другой области.

— В ближайшее время граждане с инвалидностью смогут получить технические средства реабилитации по месту фактического проживания, а не по месту прописки, как было ранее. Это значит, что людям не придется ехать в другой город области или региона, — отмечает Елена. — Данное решение еще не вступило в законную силу, но уже находится на регистрации в Министерстве юстиции. Далее этим вопросом займется Фонд социального страхования. Это особенно важно в условиях режима самоизоляции.

Если по каким-либо обстоятельствам срок продления инвалидности был пропущен, то при переосвидетельствовании причина пропуска срока подачи заявления будет признана уважительной, и пенсия будет выплачена.

Правительство России уже постановило с 9 апреля 2020 года продлить ранее установленную группу инвалидности на полгода без подачи направительных документов.

Заочный режим работы продлится до 1 октября 2020 года.

Такую меру ввели в рамках мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Алгоритм действий для больных, которых в первый раз направляют на освидетельствование

Если лечение заболевания не приносит положительных результатов, имеются осложнения, то лечащий врач направляет пациента на врачебную комиссию.

В поликлинике по решению врачебной комиссии оформляется направление на освидетельствование, после чего его отправляют в бюро медико-социальной экспертизы по месту жительства.

Больному приходить в бюро медико-социальной экспертизы не нужно. Результаты экспертизы направляются почтовым сообщением и дублируются по телефону.

Идти за справкой по инвалидности в отделение ПФР тоже не нужно. Все данные направляются туда автоматически.

Алгоритм действий для больных, которые должны быть направлены повторно на освидетельствование

Всем, кому установлена группа инвалидности до 1 апреля и далее (кроме тех, кому уже оформили направление на МСЭ в поликлинике), инвалидность продлевается автоматически на полгода. Ничего делать не нужно.

Подробную информацию можно узнать по телефону горячей линии Главного бюро медико-социальной экспертизы Владимирской области 8 (4922) 77-87-58 (с 8.30 до 17.00) и на официальном сайте организации.

Софья Колпакова

Фото предоставлены Еленой Колпаковой.

Заглавное фото: garant.ru