Помнить, чтобы жить: как Сбербанк готовится к празднованию Дня Победы

В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне мы пообщались с Управляющим Владимирским отделением ПАО Сбербанк Андреем Александровичем Черкашиным. Во Владимирском регионе, несмотря на действующий режим самоизоляции, Празднование Дня Победы планируется, хоть и в совсем непривычном для этой даты онлайн-формате. Андрей Александрович рассказал о подготовке к празднованию и о других важных аспектах деятельности банка в интересах ветеранов.

-Мы знаем, что банк поддерживает ветеранов Великой Отечественной войны — своих бывших сотрудников. Расскажите, пожалуйста, об этих проектах, в том числе в нашем регионе.

-Мы реализуем большую программу социальной помощи в рамках поддержки ветеранов — бывших работников банка. На регулярной основе взаимодействуем с нашими ветеранами по вопросам необходимой поддержки, в том числе в решении бытовых проблем, которое обеспечивает наше волонтёрское движение. Наши сотрудники уже поздравляют с праздником ветеранов — бывших работников банка. В планах у нас поздравить всех наших ветеранов различных категорий в регионе, а их около ста.

Мы приглашаем ветеранов на все значимые внутренние корпоративные мероприятия, организуем для них экскурсии, знакомим с новыми технологиями и возможностями наших современных офисов, проводим уроки по финансовой грамотности и кибербезопасности. В рамках программы заботы о сотрудниках во Владимирском отделении создан Совет пенсионеров, в который входит инициативная группа ветеранов — бывших сотрудников банка.

– Андрей Александрович, расскажите, какая подготовка к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проводится банком?

– Сбербанк готовится к этой дате вместе со всей страной и Владимирское отделение – не исключение. Вместе со своими дочерними компаниями мы разработали целый ряд продуктов, сервисов и мероприятий, которые помогут всем россиянам оказать поддержку ветеранам Великой Отечественной Войны и почтить память своих родных и близких.

– Насколько нам известно, вы сотрудничаете с фондом «Память поколений». Расскажите о вашем взаимодействии подробнее.

– На протяжении многих лет мы поддерживаем инициативы фонда. В этом году благотворительная платформа Сбербанк Вместе и благотворительный фонд «Память поколений» в честь празднования Дня Победы запустили совместную акцию. Сейчас, когда передвижения пожилых людей вынужденно ограничены, ветеранам приходится сложнее всего, и им как никогда нужны дополнительное внимание и бережная поддержка волонтеров. Никуда, к сожалению, не исчезает и потребность в специализированной медицинской помощи, дорогостоящих современных протезах, слуховых аппаратах и колясках. Каждое пожертвование, сделанное клиентами банка в адрес фонда «Память поколений», удваивается Сбербанком. Все сборы идут на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны. Принять участие в акции можно на сайте Сбербанк Вместе, узнать подробнее об отчетах, историях ветеранов и о тех, кому уже удалось помочь, можно на сайте фонда «Память поколений». В мобильном приложении Сбербанк Онлайн на Android появилась возможность удобно подключить регулярное пожертвование напрямую в фонд «Память поколений», чтобы вместе с фондом оказывать ветеранам постоянную поддержку.

Помимо этого Негосударственный пенсионный фонд Сбербанка направит пожертвование в размере 5 % от суммы первоначального взноса (но не более 100 руб.) по каждому договору Индивидуального пенсионного плана, который заключат клиенты фонда с 23 апреля по 30 мая на сайте фонда или в Сбербанк Онлайн. Первоначальный взнос зачисляется на счет клиента в полном размере, НПФ Сбербанка делает пожертвование за счет собственных средств. Также «Сбербанк страхование жизни» и «Сбербанк страхование» перечислит в фонд пожертвования часть от суммы взноса с каждого договора страхования, заключенного в период с 20 апреля по 10 мая. Пожертвования будут сделаны за счет собственных средств страховых компаний. А еще в период с 20 апреля по 20 мая за любой перевод корпоративного клиента с бизнес-карт в мобильном приложении Сбербанк Бизнес Онлайн (онлайн-банк для юридических лиц) банк перечислит в фонд 75 рублей из собственных средств. Для участия клиенту банка (юридическому лицу) необходимо только сделать перевод с бизнес-карты. Чем чаще клиент будет пользоваться переводами в период действия предложения, тем больше средств будет перечислено ветеранам.

– Сбербанк уже традиционно к праздничным датам готовит специальные предложения по своей бонусной программе «Спасибо», а компании экосистемы вашего банка готовят собственные предложения. Можете уже что-то анонсировать?

– Да, программой лояльности «Спасибо от Сбербанка» уже запущена бесплатная викторина «Военная история», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Викторина доступна через Viber в специальном чат-боте «Спасибо». Полученные бонусы можно также потратить на доброе дело, в том числе на благотворительный взнос в фонд «Память поколений». В течение пяти недель (начиная с 6 апреля) участники отвечают на вопросы о событиях военных лет. Одна неделя — один год войны: люди, события, экономика. Ежедневно будут активироваться новые вопросы, за каждый правильный ответ участник викторины зарабатывает бонусы СПАСИБО, может отслеживать свои результаты (количество ответов и заработанных бонусов) в течение всей акции и делиться ими.

А наши дочерние предприятия традиционно поддерживают начинания Сбербанка. Маркетплейс Беру, сервис доставки еды из ресторанов Delivery Club и онлайн-кинотеатр Okko будут распространять открытки и электронные письма с поздравлениями и предложением пожертвовать средства в фонд «Память поколений». А медицинский сервис DocDoc подарит 1000 ветеранам подписку «Активный возраст» и обеспечит всем людям старше 1945 года рождения скидку в размере 75 % на годовую подписку «Все врачи онлайн», включающую в себя консультации врачей.

– Банком всегда активно осуществляются собственные социальные инициативы. Есть ли проекты, реализацией которых уже можно поделиться?

– Социальные проекты – одна из важнейших миссий Сбербанка. Помимо заботы о тех, кто с нами, мы помним о тех, кто не вернулся к своим родным и близким. В этом году мы приглашаем всех присоединиться к онлайн-проекту «Банк памяти». Этот проект был создан для того, чтобы помочь каждому человеку сохранить и передать через поколения память о подвиге, который совершил член его семьи во время Великой Отечественной войны. Лента героев позволяет увидеть путь своего ветерана, а также истории героев своих друзей. Благодаря синхронизации через социальные сети каждый авторизированный пользователь может узнать, с кем пересекались пути его близких в то непростое время. Узнать больше о проекте можно на сайте sber9may.ru.

Помимо этого, Сбербанк вместе с «Бессмертным полком России» поможет не прерваться всероссийской традиционной акции «Бессмертный полк», и перенесет шествие в онлайн — формат. Принять участие в проекте «Бессмертный полк — онлайн» можно, зарегистрировав профили своих героев в «Банке памяти» Сбербанка (www.sber9may.ru ), на сайте «Бессмертного полка России» (www.polkrf.ru ) или в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Трансляция «Бессмертного полка — онлайн» состоится 9 мая на сайте «Бессмертного полка России», федеральных телеканалах, в социальных сетях Вконтакте и Одноклассники, на портале Mail.ru, а также на ресурсе экосистемы Сбербанка — в онлайн-кинотеатре «Okko».

Все пользователи, загрузившие профили своих ветеранов в «Банк памяти», не только примут участие в онлайн-шествии, но также смогут сохранить память о них и передать эту информацию будущим поколениям.

– Андрей Александрович, спасибо за интервью! Есть ли у вас какие-то пожелания для жителей Владимирской области в преддверии такого значимого праздника?

–Праздник Великой Победы объединяет все поколения и сближает семьи. Героизм, сила духа и стойкость характера наших ветеранов являются для нас примером для подражания и символом любви к своей стране. В каждой семье есть свои истории, связанные с Великой Отечественной войной. Я искренне желаю всем ветеранам крепкого здоровья и бодрости духа, мира и благополучия. Пусть окружающие наполняют каждый ваш день добром, а близкие теплом и заботой!