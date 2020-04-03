Полиция вышла на улицы проверять справки у пешеходов и автомобилистов

Сотрудники правоохранительных органов начали патрулировать улицы Владимира. Останавливают всех пешеходов и автомобилистов, узнают цель выхода на улицу. Проверяют справки, которые выдают по месту работы или в собесах. Если их нет, то советуют вернуться домой. Есть случаи составления протоколов административного расследования. Это не штраф в чистом виде, но по нему будет собираться административная комиссия. В протоколах указывается ссылка на статью № 20.6. «Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» КоАП. При этом на территории области не введен режим ЧС, только режим повышенной готовности. Его сроки губернатор продлил до 30 апреля.

По парковкам гипермаркетов Владимира ездят патрули ДПС и рекомендуют покупателям вернуться домой

Официальных комментариев о проводимых мероприятиях в пресс-службе управления МВД Владимирской области пока не дают. Но на сайте министерства вышли разъяснения. Сообщается, что «акцент делается на розыск лиц, прибывших из-за рубежа и не соблюдающих предписания Роспотребнадзора. К ним принимаются установленные законодательством меры ответственности. Особое внимание уделяется людям преклонного возраста и находящимся на улицах группам граждан. Сотрудники органов внутренних дел информируют жителей о содержании ограничительных мер и порядке их реализации, призывают к сознательности, указывают на недопустимость и опасность пренебрежительного отношения к установленным запретам, предлагают направиться домой».

В Telegram-канале «Жизнь мента» появилась информация, что полицейским предписано рекомендовать жителям посещать магазины до 14.00. В пятницу на дорогах Владимира, в магазинах и на АЗС стало заметно больше народу. Многие собираются на дачи и в деревни, закупают продукты и заправляются.

Ранее «Призыв» сообщал, что собесы будут выдавать спецпропуска родственникам пожилых граждан. Делать это собираются дистанционно.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»