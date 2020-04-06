Полиция рассказала о работе с нарушителями режима самоизоляции

Полиция не штрафует жителей региона, нарушивших режим самоизоляции, а лишь проводит с ними разъяснительные беседы. О том, как проходит профилактическая работа, рассказала пресс-служба УМВД России по Владимирской области. Сообщается, что сотрудники полиции в рамках возложенных полномочий обеспечивают контроль за соблюдением предписаний и ограничений, предусмотренных указом губернатора. Патрулирования общественных мест на предмет нахождения граждан вне зоны самоизоляции без уважительной причины проходят ежедневно.

К этой работе подключаются и сотрудники Госавтоинспекции.

Наряды ДПС через громкоговорители информируют жителей о необходимости соблюдения мер самоизоляции. При остановке автомобиля уточняются маршрут, цель и причины поездки водителей и пассажиров в период пандемии.

— Каждое лицо проверяется по базам данных, сверяется со списком граждан, которым было вручено постановление санитарного врача о соблюдении режима самоизоляции, — уточняет пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Правоохранители напоминают водителям и пешеходам о необходимости использования индивидуальных средств защиты и антисептических средств. В ходе профилактических мероприятий полицейские также проверяют соблюдение карантинного режима гражданами, вернувшимися из-за границы.

Полиция призывает владимирцев с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям. При выходе из дома рекомендовано иметь при себе документы, подтверждающие личность и обосновывающие пребывание в общественном месте в период полной самоизоляции.

Между тем в конце минувшей недели на официальном сайте администрации Владимирской области появилась информация о наказании за нарушение обязательного режима самоизоляции. О том, какими штрафами грозит «Белый дом», и кто вправе составлять протоколы об административных правонарушениях, «Призыв» сообщал здесь.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»