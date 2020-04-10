Полиция не штрафует водителей за отсутствие масок и перчаток

Правоохранители опровергли распространившуюся информацию

Владимирская полиция опровергла информацию о штрафах водителей за отсутствие масок и перчаток. Недостоверные данные распространились в Интернете. В ходе мониторинга в одной из популярных социальных сетей была выявлена запись, в которой анонимный автор сообщил о том, что водителей транспортных средств без масок и перчаток ждет наказание.

— Данные сведения не соответствуют действительности! — официально заявляет пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Похожие посты были опубликованы в социальных сетях и в других регионах страны.

Некоторые авторы уже установлены, по решению суда их привлекли к ответственности. Полицейские напоминают, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации предусмотрены штрафы от тридцати до ста тысяч рублей.

Владимирцев настоятельно просят ориентироваться только на официальные источники информации и благодарят всех, кто соблюдает ограничительные меры, а также рекомендации по применению средств индивидуальной защиты.

Ранее «Призыв» сообщал, что полиция не штрафует жителей региона, нарушивших режим самоизоляции, а лишь проводит с ними разъяснительные беседы.

Ольга Ефремова 

Фото: vkcyprus.com

 

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Обсуждение 2

  • Ольга:
    10.04.2020 в 10:04

    Вот и плохо что нештрафуют если б штрафовали то заболеваемости было бы меньше.Люди чувствовали ответственость .а так что говлпят сидитн дома что нет вме равно массовые гуляния.Народ бестолковый.

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  • Марина:
    10.04.2020 в 10:29

    Сейчас в соцсетях столько информации, но все надо проверять

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