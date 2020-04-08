Полисы ОСАГО доступны дистанционно

Большинство станций техосмотра все еще не работают, а без диагностической карты электронный полис оформлять бесполезно. Так думают многие автомобилисты, у которых закончилась страховка. Но страховые брокеры рассказали, что они оформляют полисы ОСАГО даже в режиме самоизоляции жителей Владимирской области. Для всех автомобилистов сейчас сделано послабление. Техосмотр можно пройти в течение полугодия.

— Работы сейчас не меньше, чем прежде. Дачники, мотоциклисты активизировались. Вопросов много задают. Но мы оформляем полисы без диагностических карт пока, — рассказывает страховой брокер Елена.

Страховщики дают послабление на техосмотр.

Страховые брокеры берут комиссию за свои услуги, через интернет же можно сделать страховку без дополнительных расходов. Правда, и с ней возникают сложности.

— Моя предыдущая страховая компания обанкротилась. Выбрала еще одну крупную компанию, все документы загрузила, данные внесла. А сайт РСА заставляет выбрать другую страховую из списка. После чего отправляет на карту, и все зависает, — делится своим опытом автомобилист Илья.



Причем, часто электронный полис считается без коэффициента «бонус-малус», отчего у многих автомобилистов стоимость страховки увеличивается в полтора раза. В итоге все равно приходится обращаться к страховым брокерам. Они тоже работают дистанционно, но вполне оперативно. То же касается и ГИБДД. Как «Призыв» сообщал, заменить права и провести регистрацию автомобиля возможно, но только через портал госуслуг.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»