Полина Молчанова: стиснули зубы и продолжаем радовать детей

Рестораторам и владельцам закрытых кафе сейчас не сочувствует только ленивый. Между тем еще одна отрасль бизнеса, которая кормит достаточно большое количество владимирцев, получила от коронавируса подлый удар в спину. Индустрия развлечений, праздничные агентства, аниматоры, ведущие… В нормальное («здоровое») время для них сейчас начинался бы хлебный сезон: пора выпускных и свадеб.

У одного из самых востребованных во Владимире детских аниматоров Полины Молчановой в обычном графике выходных практически нет, зато бывает по три мероприятия в день: утром ты Лунтик, в обед — Леди Баг, а вечером диджей на подростковой вечеринке. Увы, ситуация изменилась мгновенно.

— Последний большой шумный день рождения я провела в субботу, 28 марта, — вспоминает Полина. — Все развлекательные центры уже были закрыты, но заказчики решили не отменять праздник, вывезли гостей далеко за город, благо погода позволяла. Потом в течение недели были единичные приглашения на камерные домашние праздники. Это буквально пара выездов с минимумом гостей. А потом все. Амба!

Привычка во всем искать плюсы и здесь помогла. Изоляция? Отлично! Неделю спим, едим и смотрим сериалы: отпуска же не было несколько лет, вот и наверстаем!

— Очень быстро выяснилось, что образ жизни тюленя — это та-а-а-ак тяжело, — смеется Полина. — Полежала-полежала и поняла: нет, надо что-то делать…

Если в онлайн могут уйти школы и вузы, рассудила девушка, то почему бы туда не уйти аниматору? Составила расписание, разослала приглашения друзьям и многочисленным знакомым и запустила в соцсетях регулярные онлайны.

Теперь утро девушки начинается с разминки под энергичную музыку, в обед она проводит для маленьких зрителей мастер-классы: лепит с ними и рисует, а на ночь читает малышам сказки. Аудитория и просмотры растут с каждым днем: летят лайки, комплименты, просьбы повторить.

— Даже и не знаю, кому это больше надо. То ли детям, которым реально тошно в четырех стенах, то ли родителям, которых я могу хоть на полчаса освободить от их чад, то ли мне самой, — смеется Полина. — Я привыкла жить в этой потрясающей атмосфере праздника: детский смех, улыбки, горящие глаза, ощущение счастья. И мне самой сидение дома дается очень тяжело. А здесь я, пусть даже через экран и монитор, чувствую детскую энергию. Единственный плюс, который я вижу в сложившейся ситуации, — это то, что она заставила меня очень быстро и четко реагировать. Конечно, я знала, что нужно активизировать свои соцсети, надо использовать их как дополнительную площадку. Но было некогда, откладывалось на «когда-нибудь». А здесь пришлось действовать быстро, стремительно учиться.

Но какие бы новые навыки ни принесло вынужденное сидение дома, желание у Полины и ее коллег одно на всех: пусть это быстрее кончится. Пусть хотя бы июнь станет началом новой (посткарантинной) жизни. Предварительные заказы есть, и все держат кулаки, чтобы все сложилось.

С одной стороны, говорят ребята, хорошо, что нет офисов, за которые надо платить аренду, и долговых обязательств. Ведь весь инструментарий аниматора умещается в багажник малолитражки. Однако запасов на черный день тоже нет практически ни у кого. И две-три «лишние» недели изоляции могут стать катастрофическими. Бэтмен повесит свой костюм на гвоздь и, чтобы кормить семью, пойдет устраиваться грузчиком. Если возьмут.

— Надо надеяться на лучшее, — говорит Полина. — Унывать нельзя. В конце концов у нас работа такая! «Смех и радость мы приносим людям!» Поэтому стиснули зубы и продолжаем веселить детей! Улыбаемся и машем!

Анна Новикова

Фото из архива Полины Молчановой