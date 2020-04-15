Поисковики помогут узнать о судьбе погибших на войне родственников

«Поисковое движение России» предложило жителям Владимирской области принять участие в проекте «Судьба солдата онлайн». С его помощью все желающие смогут узнать судьбу своих родственников, погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Сбор заявок стартовал сегодня. Оформить заявку можно заполнив онлайн-форму. Она также доступна на сайте «Поискового движения России» и в его аккаунтах в социальных сетях.

— В «Поисковое движение России» ежедневно обращаются люди со всей страны и даже из-за рубежа, которые хотят узнать о судьбе своих родных, – отметила ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева. – Так как коронавирус изменил планы на весенний экспедиционный сезон, поисковики решили сконцентрировать все силы на помощи гражданам в установлении судеб предков, принимавших участие в войне.

Поэтому всем, кто находится сейчас в режиме самоизоляции, поисковики предлагают обратиться к семейным архивам, внимательно изучить имеющиеся документы и награды дедушек и прадедушек.

При заполнении заявки может быть важна любая информация. Например, номер полевой почты, если сохранились фронтовые письма.

Важно максимально полно указать всю известную информацию о том человеке, чью судьбу необходимо установить: ФИО, год и место рождения, год и место призыва, последнее место службы и т.д. – всё, что известно. Обязательно нужно указать свои контакты – телефон, e-mail, чтобы с вами могли связаться поисковики.

«Поисковое движение России» является самой крупной организацией, занимающейся полевой и архивной поисковой работой. Оно объединяет более 42 тысяч поисковиков всех возрастов в составе 1428 поисковых отрядов. За 7 лет поисковиками захоронено около 150 000 советских солдат, установлено более 8000 имён.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Курской области нашлись родственники летчика, разбившегося на истребителе Ла-5 около деревни Михалево Муромского района во время Великой Отечественной войны.

Ольга Ефремова

Фото: tass.ru