Погода во Владимире

Тепло и пасмурно, местами небольшой дождь. Такую погоду во Владимирской области синоптики обещают в пятницу, 3 апреля. Днем ожидается +11 градусов, ночью +2 градуса. Ветер юго-западный с порывами до 7 метров в секунду.
Ранее «Призыв» сообщал, что на территории Владимирской области отменен особый противопожарный режим.
Ольга Ефремова
Фото «Призыва»
Обсуждение 8
Я не верю синоптикам еще с этого лета. Жару обещали-обманули. На снег и не надеюсь
Вон какая зима за окном, класс)))
Зима!.. Крестьянин, торжествуя
ух ты — опять «0» и все растает — и снег и сосульки и лед на пруду(((
ну что же…раз такой + на термометре то пойду копать грядку в теплице)))
погода радует!
Такая холодюга и в выходные и сегодня…неужели тепло всё же придет?
Вот это сегодня завернуло…сантиметров 20 выпало снега