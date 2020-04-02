Погода во Владимире

Тепло и пасмурно, местами небольшой дождь. Такую погоду во Владимирской области синоптики обещают в пятницу, 3 апреля. Днем ожидается +11 градусов, ночью +2 градуса. Ветер юго-западный с порывами до 7 метров в секунду.