Погода во Владимире

Прогноз погоды на 3 апреля
Тепло и пасмурно, местами небольшой дождь. Такую погоду во Владимирской области синоптики обещают в пятницу, 3 апреля. Днем ожидается +11 градусов, ночью +2 градуса.  Ветер юго-западный с порывами до 7 метров в секунду.
Ранее «Призыв» сообщал, что на территории Владимирской области  отменен особый противопожарный режим.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»

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