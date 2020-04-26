Подстаканники ко Дню Победы отчеканил кольчугинский завод

Кольчугинский завод «Электрокабель» выпустил подстаканники в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. На них изображен воин-победитель на фоне Кремля, георгиевской ленты и руин рейхстага. Подстаканники представлены в различном исполнении: никелированные с чернью, с позолотой и с цветной эмалью.
На уникальный подарок к юбилею Победы уже большой спрос.
«Выпуск юбилейных подстаканников – дань памяти Великой Победе. До 9 Мая осталось совсем немного, и нам уже поступает множество заказов», – пояснила замначальника отдела продаж товаров народного потребления «Холдинга Кабельный Альянс» Ирина Валуева.
При выпуске подстаканников большинство технологических операций выполняется вручную. Производство включает в себя до 10 этапов. Первый — чеканка на пластине штампа по уникальному эскизу. Затем паяется корпус, к которому крепятся ручка и днище, после чего латунная заготовка никелируется, полируется и шлифуется для придания блеска. Дальнейшее чернение придает изделию характерную рельефность и контраст, а позолота и эмаль позволяют сделать акцент на отдельных элементах изображения, рассказала пресс-служба кольчугинского завода.
В цехе, основанном в 1894 году купцом второй гильдии Александром Кольчугиным, в среднем выпускается около 10 тысяч подстаканников в месяц. При их производстве используются медь, латунь, никель, серебро и золото.
Ранее «Призыв» сообщал, что владимирская управляющая компания украсила подъезд ко Дню Победы. Стены на двух этажах заняли изображения событий Великой Отечественной войны.
Ольга Ефремова
Фото: elcable.ru
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Не верится, что скоро День Победы
Уже потеряли счёт дням, а День Победы уже совсем скоро