Подросток устроил пожар в многоквартирном доме

Сгорели две коляски

Подросток устроил пожар в многоэтажном доме в городе Меленки. Из горящего здания сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать 20 местных жителей. К счастью, никто не пострадал. В результате пожара сгорели две коляски. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей накануне днем.

Пожарные быстро прибыли к месту происшествия и оперативно справились с задачами.

Наиболее очевидная причина пожара – поджог. Предполагаемый виновник происшествия найден – это подросток. Материалы по этому делу переданы полиции, — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

В ведомстве напоминают жителям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и контроле за несовершеннолетними детьми, которые зачастую предоставлены сами себе. Ранее «Призыв» сообщал, что на территории Владимирской области установлен противопожарный сезон.

Ольга Ефремова 

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области

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