Подозреваемый в убийстве девушек в Покрове признан вменяемым

27-летний подозреваемый в убийстве девушек в Покрове — несовершеннолетней и ее подруги — признан вменяемым, сообщила «Призыву» представитель СУ СКР по Владимирской области Ирина Минина. Фигурант громкого уголовного дела прошел сразу два исследования. Первое, проведенное амбулаторно, не дало однозначного ответа о состоянии его душевного здоровья. А вот специалисты Центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского установили: мужчина способен отвечать перед законом в общеуголовном порядке.

Заключение выдали московские специалисты.

Информация об исчезновении двух девушек в Покрове появилась 21 июня. Подруги вышли с дискотеки, и больше их никто не видел. Через пять дней совместные усилия следователей и криминалистов Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска УМВД позволили раскрыть обстоятельства исчезновения несовершеннолетней и ее знакомой.

Пресс-служба СУ СКР по Владимирской области озвучила подробности трагедии. По предварительным данным, подруг из клуба увез на автомобиле знакомый мужчина. Во время поездки между девушками и водителем возник конфликт, который, со слов подозреваемого, был вызван поведением пассажирок. Мужчина проследовал за город в лесной массив, где совершил в отношении потерпевших убийство путем удушения. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».

Ранее «Призыв» сообщал о том, что назван истинный виновник гибели девушки в Александрове.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»