Петушинский район закрывают из-за вспышки коронавируса

В связи со вспышкой коронавируса на территории Петушинского района вводится особый режим. Он подразумевает запрет для въезда и выезда. Следовать в границах муниципального образования сможет только транзитный транспорт, но без остановки и стоянки. Ограничительные мероприятия начнут действовать с 00.00 часов 16 апреля. Соответствующий указ уже подписал глава региона. С сегодняшней ночи допуск на территорию с особым режимом будут осуществлять через специально оборудованные контрольно-пропускные пункты. Попасть на территорию района можно будет в частности по прописке. Граждане, имеющие регистрацию по месту жительства или пребывания, должны будут предъявить документ, удостоверяющий личность. Приводим официальный документ:

Подобная практика распространится и на лиц, осуществляющих трудовую деятельность на территории района. На КПП сотруднику правоохранительных органов надо будет предъявить не только паспорт, но и подтверждающие документы (договор, счет-фактура на груз, транспортная накладная и т.п.). Ограничения не коснутся специального транспорта. Машины скорой помощи, пожарных подразделений и полиции будут пропускать на закрытую территорию без проблем.

На КПП у граждан попросят не только документ, являющийся основанием для допуска, но и измерят температуру. Если она будет выше 37 градусов или у человека будут признаки простудного заболевания, информацию об этом передадут в ближайшую медицинскую организацию с целью принятия решения о медосмотре больного и возможной госпитализации. Термометрия будет проходить бесконтактно.

Въехать на территорию Петушинского района можно будет и железнодорожным транспортом, но только по прописке или имея на руках документ о месте пребывания в границах территории с особым режимом. При этом гражданам необходимо будет сообщить о своем прибытии в администрацию района по телефону 8 (49243) 2-71-02 и самоизолироваться на 14 дней.

А вот если у вас на территории Петушинского района огород или дача, но вы при этом не имеете документов о регистрации по месту жительства или пребывания в границах территории с особым режимом, то через КПП вас не пропустят. Что касается жителей района, то им следует максимально ограничить число контактов, без служебной необходимости не выходить из дома и соблюдать социальную дистанцию в два метра. Местным властям предписано провести дезинфекцию на территории района с 9.00 до 17.00 в многоквартирных домах, общежитиях и местах общего пользования.

Департаменту здравоохранения поручено увеличить объем тестирования населения. По необходимости привлечь медицинские кадры из других районов области. На данный момент Петушки — лидер по распространению коронавируса в регионе. Только за сутки COVID-19 диагностировали у 17 человек. В общей сложности в городе 33 заболевших.

Ранее «Призыв» сообщал, что число инфицированных коронавирусом за сутки выросло почти на 50%.

Полина Тарбеева

Фото ТАСС