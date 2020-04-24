Петр Колтыпин: «Жить полноценно можно и на карантине»

В условиях, когда ритм жизни населения изменился кардинально, в регионах вводятся ограничения по перемещению на улице, а населению все чаще приходится сидеть дома, меняется финансовое настроение и покупательская активность населения. Компании вынуждены менять свои стратегии, ориентируясь на новую реальность и переходя в сторону онлайн-сервисов. О том, какой баланс между онлайн- и оффлайн-сервисами нашел Сбербанк, рассказал вице-президент Сбербанка, Председатель Волго-Вятского банка Петр Колтыпин.

— Быть или не быть – как будет «существовать» Сбербанк в период пандемии?

— Цитата Шекспира вечная. (Задумался). Но неуместная в разговоре о Сбербанке, мне кажется. Такого вопроса и возникать не должно. Важно понимать, что мы в этой ситуации не наблюдатели, мы – активные участники, которые должны работать непрерывно, обеспечивая постоянный бесперебойный сервис. К тому же, у нас есть корпоративная культура, и ключевой ценностью для нас как раз является клиентоцентричность. Будем и дальше работать над качеством, скоростью и экономией времени для наших клиентов.

— И все-таки, что-то изменилось?

— Несомненно. Ситуация с пандемией внесла свои коррективы в работу Сбербанка. Много лет мы учили бизнес и население дистанционным сервисам, и сейчас это позволило нам, в отличие от других банков, быть готовыми к домашнему режиму. Очевидно, что мы наблюдаем переход в дистанционное обслуживание, хотя клиентское поведение везде разное.

— Люди отдают предпочтение услугам «не выходя из дома» больше, чем физическому посещению офисов?

— Да, такой тренд мы видим. Но мы все равно приняли решение открыть все офисы, поскольку для нас важна безопасность наших клиентов. Это нужно, чтобы помочь клиентам соблюдать необходимые меры предосторожности в офисах, а сотрудникам было легче выполнять все санитарные нормы и предписания, чтобы обезопасить и себя, и посетителей.

— Помните известное выражение: «Где карту изготовили, туда и идите»? Теперь карту забрать можно в любом удобном офисе, но все-таки нужно в него прийти, чтобы забрать?

— Даже если вы заказали карту в отделении, но не успели ее забрать, не нужно нарушать режим самоизоляции: вы уже можете пользоваться этой картой, привязав ее в «Сбербанк Онлайн» к платежной системе своего телефона через Apple Pay или Google Pay, и в течение четырех месяцев расплачиваться с помощью телефона, используя технологию NFC, либо совершать покупки в интернете. Кроме того, в «Сбербанк Онлайн» можно заказать виртуальную карту, которой весьма удобно совершать безопасные покупки в интернет-магазине. Такая карта выпускается всего за три минуты и не имеет физического «воплощения» — это карта без пластика. Обслуживание карты, что немаловажно, бесплатно.

— А другие традиционные сервисы: ипотека, кредиты?

— Что касается банковских продуктов, 24 часа и семь дней в неделю все услуги банка доступны дистанционно в «Сбербанк Онлайн». Приложение позволяет оформить потребительский кредит за две минуты или рефинансировать уже имеющийся кредит другого банка, оплатить ЖКХ, мобильную связь, сделать переводы, открыть личный вклад, обменять валюту, для чего достаточно открыть счет в выбранной валюте и положить туда рубли, которые автоматически будут конвертированы. И даже оформить страховой полис для себя, своей семьи и даже домашних животных. Все это – не выходя из дома.

Мы видим тренд роста востребованности услуги «ДомКлик», которая позволяет оформить, купить или продать квартиру, снять жилье или дом дистанционно. Сервис давно зарекомендовал себя как надежный и удобный маркетплейс недвижимости.

— Предусмотрены ли какие-то скидки для тех, кто планировал в ближайшее время купить квартиру?

— В это сложное время важно внедрять программы льготного кредитования, помогать сфере строительства. И делать это максимально безопасно, дистанционно. Поэтому Сбербанк начал прием онлайн-заявок через сервис «ДомКлик» на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых на приобретение квартир в новостройках. Ставка будет действовать для всех и на все время погашения кредита. Важно, что никуда для оформления документов идти не придется. Специалисты сами привезут все нужные бумаги для подписи. Разумеется, в защитных костюмах.

Важно отметить, что льготная ипотека распространяется только на жилье в новостройках, а сумма кредита в регионах присутствия Волго-Вятского банка не должна превышать 3 млн руб. Первоначальный взнос начинается уже от 20%, срок кредитования – до 20 лет. Программа продлится до 1 ноября 2020 года.

— А есть те, кто и в карантин без физических офисов не может?

— Пенсионеры, в первую очередь. В большинстве своем они приходят, чтобы получать пенсии. В дни пенсионных выплат мы не только выводим весь персонал на 100% мощности, но и, если видим высокий клиентопоток, открываем ряд наших офисов на один час ранее положенного графика. Сейчас мы работаем над расширением операционного времени для обработки списков Пенсионного фонда, это позволяет своевременно зачислять пенсии. При этом хочется напомнить: чтобы получать пенсию, необязательно каждый месяц приходить в отделение. Достаточно получить пенсионную карту Сбербанка. Карта предполагает начисление 3,5% годовых на остаток средств по карте. Ею также можно оплачивать покупки во всех магазинах, платить за коммунальные услуги, не выходя из дома. Социальную карту можно оформить в любом отделении банка, и в течение трех дней карта будет изготовлена.

При этом мы понимаем, как сложно людям, которые всю жизнь пользовались только классическими банковскими услугами и наличными, полностью отказаться от привычек и перейти на безналичную оплату. Для того чтобы помочь пожилым людям, научить их получать все услуги дистанционно, мы активно сотрудничаем с волонтерами.

Также у нас есть целый самостоятельный проект, рассчитанный на пенсионеров, он называется «Активный возраст». Его задача – помогать пенсионерам вести активный образ жизни, искать новые развлечения, получать новые знания. В рамках проекта мы также рассказываем о возможностях банка, даем исчерпывающую информацию о том, как обезопасить себя в условиях коронавируса.

Все подробности можно также узнать на сайте «Активный возраст» или в социальных сетях и на канале «Сбербанк Онлайн».

— Еще одна категория, которой придется несладко, — заемщики. И знаю, что Сбербанк уже объявил о кредитных каникулах. Что это такое?

— Прежде всего я хочу сказать, что в банке всегда действовали различные программы реструктуризации задолженности для заемщиков, испытывающих финансовые затруднения.

В марте в связи распространением коронавируса и ухудшением финансового положения граждан из-за больничных и иных ограничений, связанных с пандемией, банком была разработана собственная программа реструктуризации на индивидуальных условиях. Наша программа подразумевает отсрочку по погашению обязательных платежей по кредиту на срок до шести месяцев. Срок кредитования также может быть увеличен до 12 месяцев. Пакет документов при этом минимальный: паспорт и один из подтверждающих документов.

Безусловно, мы работаем и по программе кредитных каникул, предложенной правительством, в соответствии с 106-ФЗ. Банк готов в индивидуальном порядке предоставить отсрочку платежей до шести месяцев без начисления штрафов и неустоек своим клиентам, которые заболели, находятся на вынужденном карантине, частично потеряли доход или испытывают временные трудности с погашением регулярных платежей по кредитам.

Если за последний месяц у человека значительно снизились доходы – на 30 и более процентов – по сравнению с прошлым годом, он может рассчитывать на кредитные каникулы. При этом официальные документы, которые подтвердят снижение достатка, нужно будет предоставить в банк в течение следующих трех месяцев – 90 дней. Сам кредит должен быть получен до 3 апреля.

При этом необязательно приходить в отделение банка лично. Достаточно подать заявку в электронном виде — через сайт или через «Сбербанк Онлайн» — и выразить свое желание получить такую услугу.

Еще раз подчеркну, что Сбербанк участвует во всех мерах государственной поддержки, которые есть на данный момент.

— Сильнее всего страдают самые маленькие предприятия. Как Сбербанк помогает им?

— Для микро- и малого бизнеса Сбербанк разработал свою особую программу помощи. Этим клиентам мы предлагаем упрощенную реструктуризацию. Можно взять отсрочку по платежам до шести месяцев, если предприятие пострадало от влияния коронавируса. Также банк готов ждать до полугода в случае неисполнения ММБ других обязательств по кредитным договорам. Речь идет об оплате страховки, регистрации обеспечения, поддержании оборотов и т. д.

Еще одна наша инициатива – отмена платы за сервисное обслуживание терминалов эквайринга и онлайн-касс с 1 марта по 31 мая. Это даст возможность клиентам компаний совершать безопасные бесконтактные платежи.

Подробнее обо всех мерах поддержки можно узнать, позвонив на горячую линию по телефону: 8 (800) 200-34-40. Линия работает ежедневно с 00:00 до 20:00.

— Начал ли Сбербанк выдавать кредиты малому бизнесу на зарплаты под 0% годовых? Есть ли у вас уже такой опыт?

— Первый в Волго-Вятском банке кредит на зарплату под 0% годовых был выдан в Татарстане. Первым предприятием в регионах нашего присутствия стал «Санаторий-профилакторий Вита» в городе Бугульме. Таким образом Сбербанк взял на себя зарплатные обязательства санатория до 1 октября этого года. Сам кредит рассчитан на год. И это только один пример, мы начали эту работу во всех регионах Волго-Вятского банка Сбербанка.

Чуть подробнее расскажу о программе. Данные кредиты предназначены для малого и микробизнеса и предоставляются только клиентам пострадавших отраслей – отдельный перечень отраслей, утвержденных правительством. Кредит выдается на срок до 12 месяцев с предоставлением отсрочки основного долга на шесть месяцев, при этом ставка по кредиту составляет 0% на период шесть месяцев. По истечении шести месяцев ставка повышается до 4% годовых. Кредит является целевым, выдается исключительно на заработную плату и связанные с ней платежи, например оплату страховых взносов. Размер кредита рассчитывается исходя из МРОТ. Кредит выдается ежемесячными траншами согласно зарплатному списку, в соответствии с зарплатным реестром. Каждый месяц транш переводится по новому актуальному реестру. При этом мы контролируем, чтобы зачисление средств шло на счета сотрудников предприятия. На протяжении действия кредитного договора заемщик обязан не сокращать персонал более чем на 15%.

Кроме того, с 20 апреля Сбербанк запустил массовый прием заявок на кредиты для индивидуальных предпринимателей на заработную плату под 0%. Индивидуальные предприниматели сейчас особенно остро нуждаются в поддержке, ведь у них, как правило, нет «подушки безопасности» — финансовых резервов, которые позволили бы удерживать бизнес на плаву в отсутствие выручки. Здесь критически важно действовать быстро: каждый день на вес золота, поэтому мы сразу включились в реализацию госпрограммы. Ставка по кредиту, как и в рамках аналогичной программы для ООО, составляет 0% годовых в первые шесть месяцев; далее, если кредит не погашен, она повышается до 4% годовых. По условиям программы срок ведения деятельности ИП должен быть не менее одного года, срок кредитования — до 12 месяцев. Сумма кредита определяется исходя из численности сотрудников, трудоустроенных у предпринимателя, по которым он делает официальные отчисления в Пенсионный фонд РФ, и размера МРОТ.

— Работа, деньги… Но согласитесь, главное – здоровье. Знаю, что компания Сбербанка DocDoc запустила горячую линию по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в стране. Есть ли уже результаты?

— Да, мы были одной из первых компаний, которые заявили о такой инициативе, и взяли все финансовые расходы на создание и поддержку горячей линии на себя. Сейчас любой гражданин России может получить по телефону или через мобильное приложение бесплатную консультацию квалифицированного врача сервиса телемедицины DocDoc. При звонке на бесплатную горячую линию 8 800-707-85-72 пользователя соединят со специалистом call-центра DocDoc, который поможет, в том числе, определиться, стоит ли обращаться в ближайшую поликлинику или в госпиталь, и какие действия нужно совершить в случае, если человек плохо себя чувствует.

— А сами обращались?

— Конечно, тестировал. Там работает более 400 врачей, настоящие профессионалы своего дела. Только за первую неделю десятки тысяч людей опробовали сервис, в их числе был и я. По статистике, треть всех звонков – консультации по первичным признакам и мерам профилактики. Важно помнить о тех, кто стоит на страже здоровья, – врачах и других медиках. Для них DocDoc запустил горячую линию: любой доктор сможет задать вопрос по теме оказания медицинской помощи и ведения пациентов с COVID-19 и получить компетентную консультацию лучших специалистов в течение нескольких часов. Особенно актуально это будет для медиков, которые трудятся в отдаленных районах, маленьких городах и селах. Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно перейти по ссылке.

— В начале интервью вы сказали, что дистанционно можно делать все. И вы говорили не только о банковском сервисе, верно?

— Я начал говорить о банковском сервисе, но очевидно, что говорить нужно не только о нем. В условиях карантина мы помогаем поддерживать повседневный привычный ритм жизни благодаря продуктам экосистемы. На протяжении многих лет мы развивали небанковские сервисы, которые сейчас очень востребованы населением. «СберМаркет», Delivery Club – сервисы по доставке продуктов питания и еды из ресторанов, Okko – кинотеатр-онлайн, «Беру!» — маркетплейс по доставке товаров до дома.

В целом, сейчас клиентам доступно 128 сервисов онлайн от экосистемы Сбербанка. Чтобы поддержать своих клиентов, мы запустили сайт «Сбереги себя дома». Там собраны все банковские и небанковские сервисы Сбербанка, он поможет людям с пользой и нескучно провести время самоизоляции.

Важно подчеркнуть, что даже эти услуги можно получить бесплатно. Такая возможность есть у пользователей программы лояльности «СПАСИБО от Сбербанка». Она запускает на своем сайте раздел «Для тех, кто дома». Теперь обменять бонусы СПАСИБО на скидочные купоны или списать их на услуги компаний экосистемы Сбербанка и партнеров можно онлайн. Всего участникам доступно более 40 предложений по списанию бонусов не выходя из дома. Ознакомиться с ними можно в специальной подборке на сайте и в мобильном приложении программы.

— А образовательные ресурсы?

— Тема образования для Сбербанка вообще всегда является приоритетной, и особенно сейчас. Мы стараемся, чтобы все категории граждан могли полноценно развиваться на карантине. Для полумиллиона школьников 5-8 классов по всей России Сбербанк обеспечил возможность дистанционного обучения. Среди регионов Волго-Вятского Банка к проекту присоединились Нижегородская область и Татарстан – обучение ведется уже с 30 марта. С 6 апреля занятия начались в школах Республики Мордовия и Пермского края. Пилотная образовательная инициатива входит в программный портфель Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее», поддержанного Министерством просвещения. В планах – обеспечить удаленное обучение для детей по всей стране.

— А для старшего поколения?

— Буквально на днях Сбербанк разместил на образовательной платформе Coursera обучающий курс, основной темой которого стало развитие карьеры в 50+. Пользователям предложены рекомендации в видео- и текстовом формате, авторами которых стали руководители Сбербанка и эксперты инновационного центра «Сколково».

Но, конечно, самый важный шаг был предпринят, когда мы впервые открыли доступ к учебным материалам и образовательным программам для всех желающих в собственной Виртуальной школе Сбербанка.

Это образовательный маркетплейс, содержащий самый разнообразный и качественный контент, полезный для тех, кто хочет посвятить себя саморазвитию. В открытой Виртуальной школе доступны курсы и тренажеры по выбранным темам; серия материалов проекта SberKnowledge от информационно-аналитического издания Корпоративного университета Сбербанка, посвященных новым трендам в менеджменте; видео и тексты современных российских ученых на тему глобальных научных открытий; результаты научных исследований, выполненные под эгидой совместного проекта Корпоративного университета и ПостНауки; видеозаписи выступлений ведущих руководителей Сбербанка и приглашенных им спикеров.

Кроме того, Корпоративный университет Сбербанка совместно с издательством SmartReading предоставил всем желающим доступ к краткому содержанию популярных книг, а это более 450 изданий как в текстовом варианте, так и в аудиоформате. Книги будут доступны до 20 апреля 2020 года.

— В общем, на карантине можно жить полноценно. Только «духовной пищи хватать не будет». Музеи, театры закрыты, концерты отменены…

— Если вы не клиент Сбербанка, тогда не будет. Сбербанк совместно с мультимедийным сервисом Okko запустил спецпроект «Искусство онлайн». На одном ресурсе собраны спектакли, концерты, виртуальные экскурсии, словом, самый разнообразный видеоконтент от ведущих российских культурных площадок, и эта коллекция регулярно пополняется. Скажем, на днях на площадке проекта стала доступна эксклюзивная онлайн-экскурсия «Третьяковка со Шнуром». Зрители могут увидеть величайшие шедевры русской живописи, прогулявшись по Третьяковской галерее вместе с музыкантом Сергеем Шнуровым и генеральным директором музея Зельфирой Трегуловой.

В рамках проекта «Шоу ON!» уже прошли онлайн-концерты групп «Би-2», «Сплин», «Ария», Гарика Сукачева, Валерии, Леонида Агутина и других исполнителей. Сейчас они доступны в записи. Сбербанк будет продолжать наращивать сотрудничество со звездами оперного и театрального искусства, российской музыкальной сцены, чтобы радовать зрителей уникальным контентом.

А в эту пятницу, 24 апреля, в 19.00 мы приглашаем всех на концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы».

Как видите, мы не только бизнес – мы даже искусство перенесли в виртуальное пространство. Кстати, доступ к проекту абсолютно бесплатный.

Наши сервисы доказывают, что чувствовать себя прекрасно можно, даже не выходя из квартиры. Мир современных технологий и Сбербанк дают людям уникальный шанс: можно получать образование, посещать концерты и даже найти новую работу, не покидая комнаты. Продукты, необходимые вещи, вкусную еду, технику всегда можно заказать при помощи сервисов Сбербанка, а безопасную доставку организуют курьеры. Главное – не выходить из дома и помнить, что высшая ценность – это жизнь и здоровье. Мы понимаем это и заботимся о своих клиентах.