Первого в этом сезоне энцефалитного клеща сняли с жителя региона

Во Владимирской области зафиксирован первый в этом сезоне укус энцефалитного клеща. Наличие антигена вируса клещевого энцефалита было подтверждено в лабораторных условиях. Всего, по данным регионального Роспотребнадзора, на 16 апреля в больницы области по поводу укусов клещей обратились 8 человек. Два случая зафиксированы во Владимире и один в пригороде областного центра — в районе села Кусуново. Еще четыре человека были укушены в Суздальском районе и один в Камешковском.

Сотрудники ведомства напоминают жителям региона об осторожности.

Подцепить клеща можно не только в лесах, но и на приусадебных участках. Занести его в дом можно и на одежде, с цветами, на шерсти домашних животных. При укусе клеща пострадавшему следует незамедлительно обратиться в лечебное учреждение по месту жительства.

Ранее «Призыв» сообщал, что клещи в этом году проснулись раньше срока. Как обезопасить себя и близких от атаки кровососов, можно прочитать здесь.

Ольга Ефремова

Фото: vitvesti.by