Перевозчики сократили число автобусов на маршрутах

С 1 апреля владимирские перевозчики сократили число автобусов на городских маршрутах. Интервалы между рейсами достигают 30-40 минут вместо привычных 8-10 минут. В администрации Владимира сообщают, что транспортные предприятия перевели на режим работы выходного дня. Число экипажей сократили, график работы у кондукторов и водителей изменился.

— На информационном табло на остановке два маршрута показывали время 20 и 22 минуты, а другие вообще без времени. Пришлось такси вызывать, чтобы добраться до работы ко времени, — рассказывает госслужащий Илья Некрасов.



Таксисты в часы пик уже не дерут цены. Тарифы вполне лояльные – 100-120 рублей за поездку по городу. Но каждый день на работу на такси ездить не всякому по средствам. Поэтому придется планировать маршрут до работы с пересадками и выходить из дома заранее.

Автобусы перешли на сокращенный режим работы.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области внес коррективы и в расписание пригородных маршрутов. К примеру, автобус № 152 до села Новое Суздальского района ходит до шести вечера. Точное расписание можно узнать на сайте владимирского автовокзала или по телефону 32-37-90.

Как «Призыв» сообщал ранее, администрация Владимирской области ведет борьбу с нелегальными перевозчиками. Вариантов добраться с работы до места проживания становится все меньше.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»