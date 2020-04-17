Перевозчики не дождались помощи от властей

Перевозчики, которые много лет проработали на пригородных маршрутах, не получили финансовой поддержки от региональных властей, поэтому села и деревни Судогодского и Суздальского районов до сих пор оторваны от «большой земли». Автобусы нечем заправлять, они стоят на приколе. Встреча с представителями администрации Владимирской области не привела к желаемым результатам. Перевозчики возят не по рыночным, а социальным тарифам, так что бизнес перевозок точно нельзя назвать коммерческим.

— Самое ужасное, что во всей этой ситуации страдают люди, у которых автобусы — единственное средство передвижения. Но нам четко дали понять, что поддержки не будет. Такими путями перевозчиков не останется совсем. Придут предприятия из Москвы, что, естественно, отразится на стоимости проезда, — сетует замруководителя транспортного предприятия Наталья Трегубова.

Бюджетные дотации помогли бы перевозчикам удержаться на плаву в период резкого спада пассажиропотока.

Жители отдаленных от федеральных и районных дорог населенных пунктов добираются до Владимира на попутках и проходящих автобусах, до которых еще нужно дойти пешком около 5 километров. Рынок перевозок лихорадит с Нового года, когда с маршрутов сначала ушла группа компаний «БигАвтоТранс», потом власти стали расторгать договоры с собинским перевозчиком. Покинул судогодский маршрут «Амакс». Сейчас остаются в парке автобусы ИП Трегубов. Перевозчики рассуждают, что без поддержки за ними пойдут другие.

К концу весны департамент транспорта и дорожного хозяйства рассчитывает провести конкурсы, как минимум, по 15 «бигановским» маршрутам. Даты торгов переносились многократно. Неизвестно, состоится ли этот конкурс. Все нынешние перевозчики готовы бороться с приезжими. Правда, поддержки от областных властей и в этом вопросе местные компании не ощущают. «Призыв» вторую неделю ждет ответа на запрос по проблемам рынка перевозок, но «Белый дом» так и не озвучил свою позицию.

Ранее «Призыв» сообщал, что мэрия решила продлить действие апрельских проездных на май. Данные в электронных кошельках скорректирует «Владикард».

Анна Тумановская

Фото «Призыва»