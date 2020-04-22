Перевозчик вернулся на Юрьев-Польский маршрут по просьбам пассажиров

Компания «Тэкс», бессменно проработавшая 6 лет на маршруте Владимир — Юрьев-Польский, вынуждена была встать на прикол. Проблемы те же, что и у других перевозчиков: не на что покупать топливо и нечем платить водителям. Вынужденный простой продлился всего день. Как признается сам руководитель предприятия Евгений Звягинцев, он сдался под натиском пассажиров.

— И просили, и угрожали. Многих пассажиров знаем за столько лет. Как их не понять, работать надо, предприятия потихоньку открываются. За последний месяц вокзал нам перечислил всего 5 тысяч рублей, а на топливо уходят сотни тысяч рублей, — рассказывает перевозчик Евгений Звягинцев. – Раньше каждую неделю шли перечисления, сейчас вокзал все оставляет у себя. Работаем уже не то что в убыток — в кредит. На свое имя оформил и покупаю топливо.

Перевозчики и госпредприятие «Владимирский автовокзал» работают по договорам. Вокзал берёт за свои услуги процент от прибыли. Но сейчас долю перевозчикам не возвращает, тратит на свои нужды. Перевозчики говорят, что долгов у вокзала немало. Та самая спецоперация по спасению госпредприятия, о которой так славно рассказывал бывший руководитель Павел Левин, провалилась. Перевозчики не торопятся идти в суд, пытаются решить мирным путем с поддержкой администрации.

С Нового года с пригородных и межмуниципальных маршрутов ушли четыре опытных перевозчика.

— Все деньги у перевозчиков забирает «Владимирский автовокзал». Прежде всего, речь идет межмуниципальных маршрутах, на которых конечные остановки на госвокзалах. Пассажиры отдают всё в кассу, а вокзал не перечисляет деньги перевозчикам. Началось всё с Юрьева-Польского. Следующими будут перевозчики, работающие на маршрутах Вязники, Ковров, Петушки, Кольчугино, Муром, — считает исполнительный директор региональной ассоциации перевозчиков Андрей Васьков.

По информации представителей ассоциации перевозчиков, в администрации Владимирской области проводятся совещания о положении дел на рынке пассажирских перевозок, но конкретных решений по спасению отрасли пока не принято. Обсуждаются два варианта: выделить деньги из бюджета на субсидии перевозчикам на покупку топлива или на субсидию вокзалу на кассовые расчеты с перевозчиками. Транспортные компании устроил бы любой вариант.

Как «Призыв» сообщал ранее, перевозчик ИП Трегубов ушел с пригородных маршрутов Судогодского и Суздальского маршрутов, так и не дождавшись дотаций на приобретение топлива.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»