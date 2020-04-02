Перевозчик изолировал жителей Судогды от Владимира

Со 2 апреля на межмуниципальный маршрут № 117 «Владимир — Судогда» вышел новый перевозчик — компания «СпецТранс». Ровно сутки жители Судогды были изолированы от «большой земли» из-за того, что предыдущий перевозчик, компания «Амакс», неожиданно сошел с дистанции. В этом году на данном маршруте меняется не первый перевозчик. Сначала с рейса ушла компания Биганова. Новый перевозчик внес серьезные коррективы в график движения автобусов. Автобусов достаточно, сокращение связано с действием на территории Владимирской области режима самоизоляции.

Новое расписание: — отправление из Судогды: 6.00; 7.00; 8.00; 17.00; 18.00; 19.00;

— отправление из Владимира: 7.00; 8.00; 9.00; 18.00; 19.00; 20.00.

Компания «Амакс» работала на маршруте по временному договору, до проведения торгов. Свою позицию представители перевозчика опубликовали в социальных сетях.

— Нас позвали, чтобы спасти положение в связи с уходом Биганова, обещали помощь, дотации. Мы хотели стабилизировать данный маршрут, но вместо обещанной помощи получали отписки. Сейчас ситуация пошла в минус, нам нечем платить лизинг, нам нечем платить зарплату. Мы, пользуясь услугами Владимирского автовокзала, оставляем у него в качестве выручки 39-49 тысяч рублей в день. Мы 2 месяца возим социальные слои населения, за которых не платят дотации. Это неправильно. Мы не можем возить в минус, — говорится в сообщении.



Реформа рынка пригородных и межмуниципальных перевозок с треском провалилась. Она началась с реструктуризации госпредприятия «Владимирский автовокзал». Там закрыли автопредприятие, кафе, торговые точки. Подняли тарифы для перевозчиков, изменили условия работы для транспортных компаний. После ухода группы компаний «БигАвтоТранс» с 15 маршрутов пошли сбои с графиком движения автобусов. Затем убрали опытного перевозчика в Собинском районе, замахнулись на муниципальное предприятие в Радужном.



Передел рынка привел к волне негатива со стороны пассажиров. Они стали жаловаться на плохую работу перевозчиков, срывы рейсов, состояние автобусов. Несмотря на то, что компания «Амакс» опубликовала пост заранее, администрация области не смогла найти другого перевозчика. В официальном сообщении «Белого дома» приводятся слова директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Алексея Косилова. Он назвал поступок компании «Амакс» «непонятным и подлым».

— Перевозчик оставил без транспортного сообщения районный город, многие жители которого работают именно в больницах областного центра. По закону после направления уведомления о прекращении деятельности на маршруте компания обязана выполнять свои обязательства ещё 90 дней, как это делал в своё время предыдущий перевозчик. Сейчас этим вопросом будут заниматься правоохранительные органы, — сообщается на сайте областной администрации.



Судогодский маршрут вошел в конкурсную документацию по выбору перевозчика, которая опубликована на сайте департамента. Торги по 15 «бигановским» маршрутам опять перенесли. Новый срок – 7 мая.

Ситуация с изоляцией Судогды – не первая. Такое же ЧП случилось и в Бараках, когда после открытия обхода туда перестали заезжать автобусы. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»