Пенсионеров Петушинского района поддержат продуктами и лекарствами

Жители Петушинского района старше 65 лет получат поддержку. Департамент социальной защиты населения в связи с введением в районе карантина начал доставку этой категории граждан продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости. На сегодняшний день такой вид поддержки получили более 440 человек. Специалисты Петушинского комплексного центра социального обслуживания населения ежедневно общаются с пенсионерами и узнают, что им нужно доставить, уточняет пресс-служба «Белого дома». По состоянию на 20 апреля опрошено более 9 тысяч человек – все жители района этой возрастной категории.

В рамках общероссийской акции #МыВместе дополнительно планируется доставить более 350 бесплатных наборов продуктов питания гражданам старше 65 лет.

Поддержка пенсионеров проводится в связи с введением комплекса ограничительных мер в Петушинском районе.

Также закуплено 500 продуктовых наборов для проживающих в районе малоимущих семей с детьми, в том числе воспитывающих детей-инвалидов. Доставка продуктов питания началась с 20 апреля.

Карантин в Петушинском районе введен с 16 апреля. Въезд и выезд в район осуществляется через специально оборудованные контрольно-пропускные пункты. Без регистрации возможен только транзитный проезд, без остановок.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Петушинском районе временно отменяются остановки для посадки и высадки пассажиров на девяти железнодорожных станциях.

Ольга Ефремова

Фото: hramermogen.ru