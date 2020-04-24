Пенсионерка погибла на пожаре в Лакинске

Ночной пожар унес жизнь 73-летней жительницы Лакинска. Мать погибшей, 92-летнюю женщину, удалось спасти. С диагнозом отравление угарным газом она передана сотрудникам «скорой помощи». Пожар случился минувшей ночью в многоквартирном доме на улице Лермонтова. Загорелась квартира на третьем этаже на площади 2 кв. метра. Сообщение спасателям поступило в 00.54.

Как установили дознаватели, возгорание в квартире, скорее всего, случилось из-за неосторожного обращения с огнём при курении в постели погибшей. Известно, что обе женщины были инвалидами и не могли передвигаться самостоятельно.

Еще один пожар в многоквартирном доме произошел сегодня утром в Вязниках на улице Чехова. Загорелась квартира. Площадь пожара составила 6 кв. метров. Задымление в подъезде обнаружили соседи и сразу же вызвали пожарных.

21 человек был эвакуирован из подъезда.

— К сожалению, в ходе ликвидации последствий пожара на месте было обнаружено тело погибшей женщины, её личность устанавливается, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

По предварительной версии, причиной случившегося могла стать неисправность в работе электросети или электрооборудования.

Ранее «Призыв» сообщал, что сразу четыре дома сгорели в Александровском районе.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области