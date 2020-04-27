Пассажирка погибла в ДТП на «встречке» в Ковровском районе

В Ковровском районе 26-летний водитель «Haima» выехал на встречную полосу и врезался в «Renault Logan». Причины такого неосторожного маневра выясняются. Ковровским спасателям виновник рассказал, что у машины отказали тормоза и он пытался съехать на обочину. Инспекторам ГИБДД он объяснил, что пытался избежать столкновения в попутном направлении и вывернул на «встречку» случайно.

Авария произошла днем в воскресенье. На улице было ясно, проезжая часть была сухой. Никаких дорожных и погодных осложнений не было.

В результате ДТП 58-летняя пассажирка «Renault Logan» погибла. Другим участникам аварии оказали медпомощь на месте. Крупная авария произошла в Собинском районе. Как «Призыв» сообщал ранее, столкнулись грузовики на федеральной трассе.

Анна Тумановская

Фото группы #заметки_спасателя