Пасхальный набор подорожал за неделю

За неделю до празднования светлого праздника Пасхи в магазинах Владимирской области повысились цены на сахар и яйца. По данным Владимирстата, средняя цена десятка яиц – 62 рубля, а килограмма сахара – 32 рубля. Стабильны цены на молоко (55 рублей за литр), сливочное масло (115 рублей за пачку), муку (40 рублей за кг), творог (334 рубля за кг) и сметану (48 рублей за банку 250 г).

— Ожидаемо пошли в рост цены на овощную продукцию: лук репчатый (21,8%), картофель (4%), морковь (3,8%), капусту белокочанную (2,9%), яблоки (1,1%). Чуть-чуть подорожали куры охлажденные, сыры, водка (0,1-0,2%). На 2-2,5% подешевели свежие огурцы и помидоры, — информирует Владимирстат.

Как «Призыв» сообщал ранее, Владимирстат ведет теперь новый мониторинг продуктов и бытовых товаров. В нем теперь порядка 100 разных видов продукции. Но нет куличей и красителей для яиц. Поэтому «Призыв» сделал свой обзор.

Стоимость куличей колеблется от 200 до 600 рублей. Зависит от веса и производителя.

Пасхальные кексы куда дешевле. Они продаются в наборах, с декоративными посыпками, надписями, украшениями. Можно купить за 120 — 300 рублей.

Краситель для яиц продается в наборах от 55 рублей и по отдельности каждый цвет от 12 рублей.

В гипермаркетах Владимира уже появились очереди. Желающие купить весь пасхальный набор в одном месте перестали соблюдать дистанцию. Особенно многолюдно у куличей и наборов для покраски яиц.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»